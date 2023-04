Tábhacht leis an earcaíocht ó Mheiriceá sa chispheil

Chaith mé Satharn iontach ag an Lárionad Cispheile i dTamhlacht ag cur i láthair do TG4 na babhtaí ceannais do chorn na seaimpíní agus na sárshraithe do na mná agus na fir.

Ba í Brittany Bryd, an MVP do Glanmire, ar éirigh leo an lámh in uachtar a fháil ar DCU Mercy 88-77, agus bhí an Meiriceánach spreagúil. Fuair sí 33 pointe, léi féin agus Kharica Rasheed ag fáil 56 pointe eatarthu.

I ngrád na bhfear, ba iad an fhoireann as Coraigh, Emporium Cork, a chroch leo an tSársraith den chéad uair riamh lena mbua 78-64 i gcoinne Ollscoil na Gaillimhe Maree. Sheas an t-imreoir Meiriceánach John Dawson amach go mór sa chluiche, ag fáil an ghradaim MVP tar éis sár-thaispeántais, ag críochnú le 31 pointe agus é lárnach i ngach rud a rinne an fhoireann as Baile an Chollaigh.

Ba ríshoiléir cé chomh tábhachtach is atá earcú imreoirí do na foirne. Rinne Mark Scannell, an cóitseálaí buacach, agallamh linn tar éis an chluiche agus dúirt sé go raibh siad ag iarraidh Brittany a mhealladh go Corcaigh le trí bliana sula bhfuair siad an deis í a fháil.

Bíonn níos mó i gceist ag na himreoirí ó thar lear ná taispeántais mhaithe a chur chun cúirte. Caitheann siad go leor ama ag traenáil páistí agus ag dul ar cuairt chuig na scoileanna. Bíonn siad thar a bheith tábhachtach chun cispheil a spreagadh sa cheantar agus sa phobal.

Duine uasal a bhí i John Dawson fosta agus dúirt sé go mbeidh air féin agus a bhean cinneadh a dhéanamh an mbeidh siad ag fanacht bliain eile. Tagann go leor acu anseo go hÉirinn, ní don airgead mar níl mórán airgid i gceist, ach do thaithí saoil agus in go leor cásanna chun cabhrú le hoideachas a fháil ag coláiste tríú leibhéal.

Bíonn brú i gceist leis chomh maith mar ní inniu ná inné gur cuireadh Meiriceánaigh abhaile ó chlubanna mar nach raibh siad maith go leor. Mar sin, ní féidir teacht anseo agus gan a bheith go maith.

Bíonn an fhoireann ag brath ort agus in éineacht leis sin, bíonn an cóitseálaí ag súil go n-ardóidh do chaighdeán agus stíl imeartha gach duine eile timpeall ort. Bíonn daoine ag súil go mbeadh tionchar maith agat ar gach rud timpeall ort. Muna bhfuil sin ar fáil, fágann siad slán agat.

Tá mé cinnte go raibh neart ceiliúrtha ag an deireadh seachtaine cois Laoi agus buíochas mór gabhtha le gach duine ar éirigh leo Meiriceánaigh chomh maith leis sin a mhealladh go hÉirinn.

Anois, beidh na cóitseálaithe ag suí síos leo ag iarraidh a chinntiú go dtiocfaidh siad ar ais don chéad séasúr eile nó muna dtarlódh sé sin, beidh na clubanna ag súil go bhfaighidh siad imreoirí leath chomh maith leo arís. Beidh le feiceáil.