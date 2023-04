‘Tá Tionól na Saoránach de dhíth ar stádas na Gaeilge’

Ba cheart go gcuirfí stádas na Gaeilge os comhair Tionól Saoránach – an oiread le ceisteanna na ndrugaí agus athrú aeráide, tá sé ráite ag an saineolaí oideachais, an tOllamh Pádraig Ó Duibhir.

Agus é ag labhairt le Coiste Oireachtais na Gaeilge an tseachtain seo caite, dúirt an tOllamh Ó Duibhir gur cheart do dhaoine éirí as a bheith ag súil go ndéanfadh an córas oideachais míorúilt ó thaobh na Gaeilge de.

“Céad bliain tar éis bhunú an Stáit, ní dóigh liom go bhfuil an fhís atá againn don Ghaeilge, cá bhfuil ár dtriail, ní dóigh liom go bhfuil sin sách soiléir,” a dúirt sé ar an gclár Tús Áite ar RTÉ Raidió na Gaeltachta i ndiadh a chur i láthair i dTeach Laighean.

“Gan na beartais agus na tacaíochtaí lasmuigh de na scoileanna, ní dóigh liom go bhfuilimid chun aon rud a bhaint amach.

“Ní dóigh liom go bhfuil daoine soiléir a dhóthain faoi cad a theastaíonn uainn a bhaint amach.”

Dúirt sé gur thosaigh daoine leis an bhfís 100 bliain ó shin go gcuirfí an Ghaeilge in áit an Bhéarla ach nár oibrigh sin agus gur polasaí i dtreo dátheangachais a bhí á chur chun cinn ina dhiaidh sin.

“Tá na pobalbhreitheanna a chuireann Conradh na Gaeilge ar fáil, tá na torthaí dearfach, dhá thrian den phobal ag tacú le múineadh na Gaeilge.

“Ach de bharr go bhfuil beartais radacacha de dhíth, athrú ó bhonn faoin tslí a thugaimid faoin nGaeilge, go bhfuil beartais ar bhonn Rialtas iomlán de dhíth seachas bheith ag díriú ar an Roinn Oideachais nó ar Roinn na Gaeltachta chun rudaí a dhéanamh.”