Tá soláthar nuachta  níos fearr á lorg ag pobal na Gaeilge

Tá soláthar nuachta atá níos doimhne, níos leithne agus a bhfuil níos mó ná aistriúchán ón mBéarla i gceist leis de dhíth ar phobal na Gaeilge, a tugadh le fios i dtaighde nua a foilsíodh an tseachtain seo.

Agus tá sé i gceist ag TG4 athshamhlú iomlán a dhéanamh ar an straitéis nuachta atá ag an stáisiún bunaithe ar thorthaí na tuarascála taighde Nuacht agus Cúrsaí Reatha agus Pobal Labhartha na Gaeilge a rinne an craoltóir Gaeilge a choimisiúnú i gcomhar le hÚdarás Craolacháin na hÉireann.

De réir na tuarascála, tá níos mó infheistíochta le déanamh i soláthar nuachta TG4 ar líne agus tá éileamh suntasach ar iriseoireacht iniúchta agus gur cheart é sin a cheangal le forbairt sholáthar chúrsaí reatha TG4.

Faoi láthair níl ach clár leathuaire amháin in aghaidh na seachtaine ar an gcainéal, 7 Lá, atá á láithriú ag Máirín Ní Ghadhra, iriseoir a bhfuil go leor duaiseanna bainte aici.

Tagann an tuarascáil seo sna sála ar éilimh a rinne Ard-Stiúrthóir TG4 Alan Esslemont go ndéanfaí breis infheistíochta sa soláthar nuachta a chuireann RTÉ ar fáil don chraoltóir Gaeilge.

Tugadh le fios freisin sa tuarascáil go raibh gá go mbeadh iriseoirí agus cláir nuachta níos gníomhaí ar ardáin mheán sóisialta ar nós Twitter.

“Dar leo, ní gá don phobal Béarla fanacht go bhfaighidh siad a gcuid nuachta, agus ní cheapann siad go gcaithfeadh siadsan fanacht ach an oiread,” a dúradh sa tuarascáil.

Tá leithéidí Sheáin Mhic an tSíthidh, iriseoir nuachta TG4 a ainmníodh mar Iriseoir na Bliana anuraidh, gníomhach ar na meáin shóisialta agus tá 17,700 míle leantóir ar Facebook aige agus na mílte eile ar Instagram.

Rinne an tUasail Esslemont gearán agus é ag tabhairt fianaise don Choimisiún um Thodhchaí na Meán.

Mar gheall ar an taighde seo, áfach, tá sé mar sprioc ag Esslemont suaitheadh suntasach a dhéanamh ar straitéis nuachta agus cúrsaí reatha an chraoltóra agus, ar an Luan, thug Bord Stiúrtha TG4 a mbeannacht don phlean sin atá anois le dul faoi bhráid an rialtais.

Ag labhairt dó ar fhoilsiú na tuarascála, dúirt Esslemont go raibh eolas luachmhar ann mar gheall ar dhearcadh an lucht féachana agus an gá infheistíocht shuntasach a dhéanamh.

“Tá rún ag TG4 i gcomhar le RTÉ athshamhlú a dhéanamh ar Straitéis na Nuachta agus Cúrsaí Reatha Gaeilge, agus deimhniú a thabhairt go mbeidh na hacmhainní ann le tacú le branda nuachta sainiúil, neamhspleách agus ar ardchaighdeán a sholáthar ar TG4 agus ar líne.”

Rinne Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an taighde le comhairle ón ngníomhaireacht taighde, Red C.

Ba é an aidhm a bhí leis ná iniúchadh a dhéanamh ar cá bhfaigheann pobal na Gaeilge a gcuid nuachta. Bhí trí ghné ag baint leis an staidéar: grúpaí fócais, ceisteanna ar phainéal taighde Fios Físe agus suirbhé oscailte. Fuarthas 819 freagra ar an suirbhé oscailte.

Léiríonn an taighde gur aoisghrúpa níos sine, 55 bliain agus os a cionn, a fhaigheann a gcuid nuachta ar theilifís agus ar raidió, na meáin trhaidisiúnta chraoltóireachta, ach go bhfaigheann an sciar óg a gcuid nuachta ar líne den chuid is mó.

Ar cheann de mhórchonclúidí an taighde tá an t-éileamh atá ag teacht chun cinn go láidir do sholáthar nuachta nua, difriúil, éagsúil ón soláthar Béarla. Táthar ag taispeáint go bhfuil tairiscint shainiúil de dhíth — ní leor na scéalta céanna atá á dtabhairt i mBéarla a léiriú i nGaeilge.

Tá dearcadh eile, ar ábhar difriúil agus ó áiteanna níos faide i gcéin, uathu. Tá gné Ghaelach le feiceáil san éileamh seo — go mbeadh an soláthar dírithe ar riachtanais an phobail teanga.

Cé go moltar Nuacht TG4 agus seirbhís nuachta RTÉ Raidió na Gaeltachta as a riar ar nuacht áitiúil, tugadh le fios freisin nach n-amharctar go ngintear nuacht as Gaeilge mar a dheintear as Béarla agus ba as sin a tháinig an t-éileamh go mbeadh níos mó infheistíochta in iriseoireacht iniúchta.

Bhí ábhar suime i mbreacadh síos na bhfigiúirí maidir le nuacht ar líne, le 59% de fhreagróirí oscailte ag rá go dtéann siad chuig tuairisc.ie i gcónaí nó go minic.

Nuair a iarradh ar fhreagróirí cur síos ar chaighdeán na bhfoinsí nuachta i nGaeilge, dúirt 82% go raibh soláthar TG4 ar fheabhas nó go maith; 84% an rud céanna i gcás RnaG; 66% i gcás tuairisc.ie; agus 65% i gcás Nuacht RTÉ.