Tá sé ar fheabhas cónaí sa tSín, ach tógfaidh sé mo shaol ar fad le tuiscint cheart a fháil ar an tír

In Éirinn faoin tuath, tá téarma faoi leith acu le haghaidh daoine atá ina gcónaí sa dúthaigh ach nach ón ndúthaigh iad. B’fhéidir gur saolaíodh iad i dtír éigint eile, nó contae eile fiú. ‘blow-ins’ an t-ainm atá orthu.

Táim i mo chónaí in Shanghai faoi láthair. Tá focal acu i Mandairínis, saghas leagan Síneach ar ‘blow-in’ – ‘laowai’ an focal atá acu. Fiú in Shanghai tá sráid acu atá lán de thithe tábhairne Ghréagacha, Gearmánacha, Iodálacha, Sasanacha agus Éireannacha agus ‘Laowai Jie’ an t-ainm atá air, nó ‘sráid na nEachtrannach’.

Tá meascán suimiúil daoine anseo, iad tagtha ó cheantair eile san Áis, ón Eoraip, an Meánoirthear, an Astráil, an Nua-Shéalainn, an Afraic Theas agus Meiriceá. ‘Daoine as baile isteach’ atá ionainn ar fad.

Is tír ollmhór í an tSín, áit fíor-ilghnéitheach. An féidir riamh dream daoine eile a thuiscint i gceart, áfach? Nó an bhfeicfear mé mar strainséir i gcónaí?

Tá sé deacair cur síos a dhéanamh ar an tSín – tír chasta í, lán de chodarsnacht. Ba é an ríora Han an ríora is cumhachtaí sa tSín agus is ón ríora sin a thagann cuid mhór de chultúr na tíre. Tá 10 gcathair in Éirinn – ach tá 687 sa tSín! Seasann daonra na tíre ag timpeall 1.4 billiún – tá sé deacair an figiúr san a thógaint isteach i gceart, go háirithe mar Éireannach. Ach sin 200 uair níos mó daoine ann ná mar atá againn!

Ó thaobh cumhacht airgeadais úsáidtear córas ‘sraitheanna’ chun iad a eagrú. Sa chéad sraith tá Béising, Shanghai, Shenzhen agus Guangzhou – iad seo na cathracha is láidre ó thaobh airgid de.

Ó thaobh rialachais tá an tSín leagtha amach mar seo: 23 cúige, cúig réigiún féinrialaitheach agus ceithre chathair bhardais: Beijing, Shanghai, Tianjin agus Chongqing. Ar nós na stát difriúil i Meiriceá tá rialacha difriúla i ngach cathair bhardais. Tá blas difriúil le blaiseadh i gceantracha éagsúla den tír. Mar shampla, in Xinjiang – réigiún féinrialaitheach atá lonnaithe in oirthear na tíre, tá blas an Mheánoirthir le braithint go mór ann. Tá níos mó i gcoiteann acu le muintir na Pacastáine ná na Síne ó thaobh bia, cultúir, teanga agus fiú an chuma fhisiciúil atá ar na daoine ann.

Le linn na paindéime domhanda seo bhí cur i gcéill agus mistéir ag baint leis an tSín. Cad as ar tháinig an víreas? Cad a bhí ar eolas ag daoine agus cathain a bhí an t-eolas san acu? Níl an tAcht um Shaoráil Faisnéise sa tír seo.

Is poblacht shóisialach í an tSín le páirtí polaitiúil amháin: Páirtí Cumannach na Síne. Níl saoirse ag na meáin. Dá bhrí sin tá sé deacair lámh a chur ar lom na fírinne ó thaobh na gcearta de.

Ceart go leor tá sé éigeantach masc a chaitheamh ar an metro, agus ag dul isteach sna siopaí agus bialanna tógtar do theocht, ach tríd is tríd níl an saol athraithe mórán anseo.

Tá sé deacair breithiúnas a thabhairt ar an tSín. Is tír í seo atá chomh mór leis an Eoraip. Le déanaí tá líon na ndaoine a bhfuil Covid orthu ag dul in airde, go háirithe in Nanjing atá in oirthear na tíre. Fuair 200 duine ansin an víreas laistigh do 10 lá – an leagan Deilt.

Uaireanta bíonn deighilt idir Oirthear agus Iarthar an domhain agus níor chabhraigh Covid-19 leis an gcaidreamh seo. Taobh amuigh de na cathracha móra fós bíonn muintir na Síne fiosrach i dtaobh lucht an Iarthair. In áiteanna tuaithe anseo ní bhíonn mórán daoine ón Iarthar le feiscint.

Le déanaí bhí mé ag siúl timpeall Shangri-La, cathair álainn sa chúige Yunnan i ndeisceart na tíre. Stopadh mé féin agus mo chompánaigh b’fhéidir trí nó ceithre uair ag daoine áitiúla a bhí ag lorg grianghraif linn.

“Seo conas mar a bhraitheann Beyoncé agus Jay Z nuair atá siad ag siúl timpeall!” a dúirt mé le mo chara, gáire ollmhór ar m’aghaidh. Ní bhíonn taithí acu ar daoine ón Iarthar a fheiscint. Fós tá nithe i bpáirt againn ar fad, sáraíonn na nithe seo na difríochtaí atá eadrainn. Nithe ar nós béim ar chúrsaí clainne, meas ar dhaoine críonna, an sprioc chun airgead a shaothrú agus saol compordach a bheith acu.

Ní féidir liom ach iarracht a dhéanamh tochailt síos trí dhromchla na tíre seo. Thógfadh sé na blianta de thaisteal, cónaí agus labhairt le muintir na Síne chun ábhairín de “thuiscint” a fháil. Go dtí sin, beidh orm a bheith sásta le mo stádas mar “blow-in”.