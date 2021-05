Tá Ronan O’Gara ar thóir na staire do La Rochelle

Tá taithí mhaith ag Ronan O’Gara ar laethanta móra.

D’éirigh leis Craobhacha na hEorpa a bhuachan mar imreoir le Cúige Mumhan. Bhuaigh sé dhá bhonn in aghaidh fhoirne na Fraince Biarritz agus Toulouse agus chaill sé ceann chomh maith i gcoinne Leicester in 2002.

Den chéad uair, áfach, beidh sé i suíochán an chóitseálaí nuair a thabharfaidh a fhoireann La Rochelle aghaidh ar Toulouse i gcluiche ceannais Chorn na Seaimpíní Dé Sathairn.

Níl an comórtas seo buaite riamh ag La Rochelle, agus tá Toulouse ag cuartú a gcúigiú ceann. Ní hamháin go bhfuil an deis ag an dá fhoireann seo Corn na Seaimpíní a bhaint ach tá siad gob ar ghob ar bharr an tábla i gComórtas an Top 14 freisin.

Thug La Rochelle bua 59-0 ar Agen leo ag an deireadh seachtaine. Cúis áthais do O’Gara ná gur tháinig na himreoirí móra fríd an chluiche. Ní den chéad uair, sheas Raymond Rhule amach le trí úd aimsithe aige agus Ihaia West (ar dheis) ag uimhir a deich.

D’éirigh le Grégory Alldritt atá ainmnithe mar Imreoir Eorpach na Bliana EPCR úd a aimsiú fosta. Taispeántas an-snasta a bhí ann.

Chaill Toulouse 32-28 i gcoinne Bayonne ach tugadh sos do roinnt dá n-imreoirí, ina measc buaiteoir Chorn Rugbaí an Domhain ón Afraic Theas Chelsin Kolbe agus iar-imreoir na Nua-Shéalainne Jerome Kaino.

Cé go bhfuil Toulouse ar bharr an tábla fós, níl ach pointe idir iad féin agus La Rochelle agus dhá chluiche fós le himirt. Dianchoimhlint idir an dá fhoireann mar sin sa Fhrainc agus bí ag súil leis sin arís ag an deireadh seachtaine.

Tá sé thar a bheith deacair iad a scarúint. Léirigh La Rochelle an-charachtar chun teacht ar ais sa chluiche leathcheannais nuair a bhí Cúige Laighean i gceannas sa chéad 15 nóiméad, ach ansin sa dara leath, ní raibh aon fhreagra ag na Laighnigh ar an fhisiciúlacht a tháinig ó fhoireann na Fraince.

Beidh ról lárnach ag Will Skelton arís ach ó thaobh Toulouse de ach tá imreoirí mór le rá na Fraince acu chomh maith.

Bhí bua compordach ag Toulouse ar Bordeaux Bègles ina mbabhta leathcheannais agus cé go bhfuil stair ghlórmhar acu sa chomórtas níl teideal buaite acu le deich mbliana.

Coinnigh súil ghéar ar na leathchúlaithe Romain Ntamack agus Antoine Dupont, a imríonn don Fhrainc, agus ar ndóigh Maxime Medard mar lánchúlaí dóibh.

Cibé foireann a thiocfas amach chun cinn, beidh sé stairiúil. Feicfear lucht tacaíochta ar ais ag na cluichí den chéad uair le níos mó ná bliain agus cead ag 10,000 duine freastal air in Twickenham.

Nach bhfuil an t-ádh orthu siúd?