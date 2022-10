Tá na fir a bhíodh i gcoinne Bhriain Mullins ar an bpáirc croíbhriste mar tá fear maith imithe

Bhí sé cloiste agam i rith an tsamhraidh go raibh Brian Mullins tinn agus ansan tháinig an scéal chugainn ag an ndeireadh seachtaine go raibh sé imithe uainn. Buille trom dá chlann agus dá chairde – bhí a lán acu siúd ann.

Is iontach a bheith ag féachaint ar na meáin shóisialta le cúpla lá agus an grá a bhí á léiriú dó – agus ní chuirfidh sé sin ionadh ar éinne.

Fir a bhíodh ina choinne ar an bpáirc agus go minic ag troid leis i gcomhair na caide, bhíodar croíbhriste. Tá fear maith dá gcuid imithe. Is minic a úsáidtear an tearma ‘Fathach fir’, bhuel bhí sé déanta do Bhrian Mullins.

Bhíos óg nuair a bhí na cluichí móra sin ann idir Ciarraí agus Bleá Cliath in ’84 agus ’85, sin an chéad uair a chualas a ainm. Is cuimhin liom m’athair ag rá liom ar an bpointe gur leath-Chiarraíoch a bhí ann agus go dtáinig muintir a mháthar ó Lios Póil i gCorca Dhuibhne.

Toisc go raibh sé chomh maith sin, is cuimhin liom chomh maith ag rá le m’athair gur trua nach i Lios Póil a d’fhanadar agus ba le Ciarraí a bheadh sé ag imirt – d’aontaigh m’athair liom.

Bheadh tamall fada de bhlianta ann sara mbuailfinn leis agus tháinig cuimhní an lae sin ar as chugam agus bhíos ag rá leis cad a dúirt le m’athair.

Is cosúil gur mhinic é á rá ag muintir Chiarraí leis.

Bhí sé deisbhéalach i gcónaí agus nuair a chuirfeá aithne cheart air ní chuirfeá an t-imreoir caide agus an fear seo le chéile in aon chor. Bhí smut de rógaire istigh ann.

Bhíos ag obair le fear fuaime uair amháin agus bhí Brian fé agallamh tráth. An lá céanna bhí deifir ar Bhrian agus ní raibh sé ag crochadh timpeall agus ar chúis éigin theip ar an bhfuaim. Ní dóigh liom gur tharla sé roimhe ná ina dhiaidh sin, ach bhí ar Bhrian teacht ar ais chun an píosa a athdhéanamh.

Bhí fear na fuaime sórt scanraithe agus é ag féachaint air ag rothaíocht ar ais. Shuigh sé síos den dara huair agus sé a dúirt sé ná ‘tusa is cúis leis seo?’ Sea, arsa fear na fuaime.

Bhí cuma mhíshásta ar Bhrian, ach luigh sé a shúil ar an gcuid eile agus ar deireadh mhaith sé d’fhear na fuaime é. Baineadh geit mhaith as an bhfear bocht. Baineadh gáire as gach éinne eile!

Bhuaileas leis cúpla babhta agus caithfidh mé a rá gurbh iontach an phearsantacht a bhí ann agus bhí sé fuirist a fheiscint canathaobh go raibh sé in ann daoine a thabhairt leis. Ó bheith ag éisteacht le daoine ag caint air le cúpla lá, sin an ceannaire a bhí istigh ann.

Ceannaire le Gaelainn chomh maith agus ní bhíodh aon leisce air í a úsáid agus ní díreach chun í a labhairt, ach mar a bheadh cuid dá anam is dá chroí ann. Ní dóigh liom gur labhras focal Béarla leis aon uair a bhíos leis agus tháinig sé sin uaidh siúd!

Sea tá fear maith imithe uainn.