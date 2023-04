‘Tá moladh mór tuillte ag an Chumann Cathaoireacha Rothaí stráitéis do spórt na mban dá mbaill a fhoilsiú agus anois is féidir leis an chomhrá tosnú i measc clubanna spóirt agus na cosmhuintire ar fud na tíre.’

Cúpla seachtain ó shin, bhí oíche den scoth againn i Muineachán ag bronnadh gradaim CLG ar imreoirí, riarthóirí, réiteoirí agus oifigigh as an obair atá déanta acu dá gclubanna agus dá gcontae le himeacht dhá bhliain.

Chuir an phaindéim stop leis na gradaim le dhá bhliain anuas ach bhí slua breá amuigh ag an ócáid agus bhí sé go hálainn labhairt le daoine nach raibh feicthe againn le tamall.

Ag deireadh na hoíche, casadh beirt fhear orm as Cúige Laighean a bhí ag stopadh san óstán agus iad ar a mbealach chuig an Ómaigh an mhaidin dár gcionn chun páirt a ghlacadh i Sraith Iománaíochta Cathaoireacha Rothaí Idirchúige M Donnell.

Bhí an chéad bhabhta le bheith ann an mhaidin dár gcionn agus bhí siad ag súil leis. Go traidisiúnta, bhíodh na hUltaigh an-láidir sa chomórtas ach tá foireann mhaith ag na Laighnigh agus na Muimhnigh i mbliana.

Bhí an coincheap don spórt seo ag Tim Maher as Ciarraí níos mó ná fiche bliain ó shin nuair a bhí sé ag teagasc i scoil do pháistí a raibh míchumas fisiciúil orthu. Chonaic sé na páistí ag bualadh liathróide le raicéad leadóige agus cheap sé go bhféadfaí camán a úsáid in áit raicéad leadóige.

D’eascair cluiche iomlán úr as sin agus tá sé ag dul ó neart go neart, le fir agus mná ag glacadh páirte ann le chéile.

Smaoinigh mé ar an chluiche agus an comhrá sin nuair a foilsíodh ar na mallaibh an chéad stráitéis spóirt do mhná le Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann. De réir na tuairisce, tá míchumas fisiciúil ar 13.5% den daonra agus is mná iad 51.6% díobh siúd.

Is é aidhm na stráitéise ná an bhearna idir fir agus mná a laghdú le cúrsaí traenála, cúrsaí oideachasúla, cúrsaí cinnireachta agus acmhainní deonacha a chur ar fáil do mhná. Tá siad ag iarraidh go mbeadh deiseanna forbartha ag mná faoi mhíchumas barr a gcumais a bhaint amach.

Cosúil le go leor spóirt eile, tá deacrachtaí ann cailíní a choinneáil ag imirt. Sa tuairisc, tháinig aiseolas ar ais ag cur in iúl go bhfuil an-obair á déanamh ach go bhfuil níos mó de dhíth chun cailíní a choinneáil sa spórt.

Mná iad seisear den aon bhall déag Para-Oilimpeacha agus Cumann Cathaoireacha Rothaí a ghlac páirt sna Cluichí Para-Oilimpeacha anuraidh. Ach tá rannpháirtíocht na mban sa spórt ar fud chlubanna Spóirt an Chumainn ag 39% i measc cailíní, ach titeann sé go 17% i measc na mban.

Is léir go bhfuil dúshlán ann mar atá ag go leor spóirt eile cailíní agus mná a choinneáil. Aithnítear sin sa stráitéis le béim ann ar labhairt le heagraíochtaí eile agus comhoibriú leo.

Is rud maith é sin agus muid ag iarraidh teacht ar réiteach na faidhbe le chéile. Tá moladh mór tuillte ag an Chumann Cathaoireacha Rothaí stráitéis do spórt na mban dá mbaill a fhoilsiú agus anois is féidir leis an chomhrá tosnú i measc clubanna spóirt agus na cosmhuintire ar fud na tíre.

Cén dóigh gur féidir linn cuidiú chun cinntiú go bhfuil rudaí ag tarlú i ngach pobal in Éirinn? Ábhar machnaimh iontach ach tá sé tábhachtach anois rud éigin a dhéanamh faoi.