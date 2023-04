Tá fás úrnua ar an ‘mullet’ na laethanta seo a bhuíochas ar ghlúin óg d’imreoirí contae

An tseachtain seo caite bhíos ag scríobh mar gheall ar Tom Cruise – anois sin fear go raibh ana-ghruaig aige i gcónaí agus tá fós. Níl a fhios agam an leis fhéin é? Ach féachann sé go maith agus caithfidh tú é sin a thabhairt dó.

Le bheith fírinneach táim in ead leis agus a chuid gruaige. Tá tamall fada ann ó bhíos in ann gruaig mar sin a bheith agam. Lá dá raibh cheapas go rabhas i mo Axl Rose agus gruaig réasúnta fada orm.

Níor thugas ‘mullet’ air ach ag féachaint siar ana-sheans gurb é an ‘mullet’ céanna a bhí ar mo cheann. Tugann sé sin mé go dtí ábhar na seachtaine seo. Cad as a bhfuil stíl mhullet an lae inniu tagtha?

Is mullet réasúnta ‘ait’ atá ann, más féidir liom é sin a rá, b’fhéidir gur cheart dom ‘stíl ar leith’ a thabhairt air seachas ait mar is mó míniú a thagann leis an bhfocal sin.

Is mullet é le píosa ar an ndá thaobh os cionn an dá chluas imithe, bearrtha glan! Ní fhaca mé riamh é le mo linn, ach ag féachaint siar ar phictiúirí dos na Ceiltigh a bhíodh timpeall fadó fadó is cosúil go mbíodh an stíl sin ann nó stíl ana-chosúil leis – na píosaí os cionn an dá chluas imithe. Is dóigh liom chomh maith go mbíodh an stíl seo ag bundúchasaigh Mheiriceá tráth.

Is mó imreoir CLG a bhfuil an stíl gruaige seo orthu na laethanta seo. Imreoirí idirchontae le hArd Mhacha, an Dún, Cill Dara agus go leor eile. Níl aon dabht ach go seasann siad amach ar an bpáirc, ach níl a fhios agam an don gcúis cheart é uaireanta.

Tá an ceart acu gan dabht pé stíl ar mhaith leo a bheith acu, ach cuimhním i gcónaí ar na seanimreoirí peile agus cad a bheadh le rá acu mar gheall ar an gcúram seo ar fad.

Má bhuann siad Craobh na hÉireann ní bheidh na seanbhuachaillí róbhuartha mar gheall ar ghruaig agus dá mbeadh sé ag fás amach as poll a dtóna ní chuirfeadh sé isteach orthu ach Sam agus Liam a bheith ag dul abhaile leo! Tá an mullet nó mollet b’fhéidir mar atá sa lá atá inniu ann timpeall ó na 1970í. An gúrú faisin ón bhFrainc Henri Mollet a sheol chugainn é.

Leis an nasc Francach seo an gceart dúinn a bheith ag tabhairt mollé air seachas mullet? Seans go bhfuil an ‘le bateau’ sin imithe.

Cé go bhfuil an nasc idirnáisiúnta seo ann, an féidir a rá gur rud tuaithe é an mullet? Nílim ró-chinnte na laethanta seo. B’fhéidir gurbh fhíor sin siar sna blianta.

Leis na meáin shóisialta againn anois tá salachar ar an líne sin anois. Bíonn na daoine óga seo ag déanamh aithris ar a chéile le stíleanna gruaige agus mar sin dó. Ní féidir liom idirdhealú a dhéanamh idir leaid óg ó Chiarraí agus Bleá Cliathach!

Taobh amuigh d’ógánaigh na linne seo, bhí cúpla mullet le dealraimh ann síos tríd na blianta.

Billy Ray Cyrus an chéad fhear a thagann isteach im’ cheann. Gnó chun tosaigh agus cóisir chun deiridh.

Bhí ceann maith chomh maith ag David Bowie, ach domsa téann m’uimhir a haon go Shane Byrne, iar-imreoir rugbaí na hÉireann agus fear é Shane a chaitheann go bródúil i gcónaí é.

Is fir ar fad a labhraíonn ar an mullet, ach cad mar gheall ar na mná? Tugann siad glib nó ‘fringe’ air agus amach an doras leo!