Tá Éire mar a bheadh Tír na nÓg do mhuintir na hÚcráine, a scríobhann Nadia Dobrianska

Bliain i ndiaidh gur thosaigh an cogadh san Úcráin, deir teifeach amháin go bhfuil Éire mar a bheadh Tír na nÓg dá teaghlach.

In alt cumhachtach a scríobh sí do Seachtain, dúirt an Gaeilgeoir Nadia Dobrianska go mbeidh sí buíoch go deo go bhfuair a teaghlach tearmann abhus anseo.

Ach nochtann sí fosta, go tragóideach, go bhfuair a máthair bás in Éirinn – “fanfaidh sise i dTír na nÓg go deo na ndeor,” a scríobhann sí.

Tháinig Nadia go hÉirinn lena tuismitheoirí Olga agus Leonid i mí an Mhárta anuraidh agus fuair siad dídean in oirthear Chorcaí.

D’fhan deartháir Nadia san Úcráin le go dtig leis a bheith páirteach sa troid in aghaidh na Rúise. Scríobhann Nadia: “Táimid i bhfad ón bhaol báis agus ón imní atá ar gach duine atá san Úcráin faoi láthair.”

Agus leanann sí: “Táim i mo chónaí in dhá thír ag an am chéanna: i bhfíor-Éirinn agus i dTír na nÓg a chruthaigh mé fhéin i mo shamhlaíocht chun m’intinn a chosaint ón chogadh.

“Táimid slán sábháilte ach ní féidir linn filleadh abhaile. Is príosúnaigh sa tír álainn seo muid.”

Scríobhann Nadia – a d’fhoghlaim an Ghaeilge go líofa in 2019 agus í ina mac léinn i mBéal Feirste – go raibh sí i gcónaí ag iarraidh Éire a thaispeáint dá tuismitheoirí ach bhí siad sásta i gCív “agus ní raibh suim dá laghad acu san taisteal”.

“Níl mé cinnte conas asc d’éirigh liom iad a thógáil go hÉirinn ar an chéad dul síos. Mhothaigh siad an Úcráin uathu go mór, dar ndóigh. Dúirt siad gur cosúil le príosúnaigh iad in Éirinn cé go raibh saoirse iomlán acu.”

Dúirt Nadia roimhe seo gur cuireadh fáilte mhór roimh an teaghlach in oirthear Chorcaí. “Bíonn na comharsana an-deas le mo thuismitheoirí – thug na comharsana bronntanais don Cháisc do mo thuistí,” a dúirt sí anuraidh.

Ach d’admhaigh sí fosta: “Tá scanradh an domhain ar mo thuismitheoirí, níl mórán Béarla acu agus tá gach rud casta.”

Fuair a máthair bás i mí Iúil anuraidh agus í 62 bliain d’aois. Ina halt in Seachtain inniu, scríobhann Nadia: “Ach ní fhillfidh mo mháthair abhaile riamh anois. Fuair sí bás in Éirinn i bhfad ón bhaile go tobann anuraidh.

“Níl sí ina príosúnach a thuilleadh. Tá sí saor go hiomlán ó phian an chogaidh.

“Tógfaidh mé a luaithreach go dtí ár dtír dhaonna nuair a bheidh sé sábháilte.

“Ach is í Éire a foscadh agus a tearmann deireanach. Fillfidh mise agus m’athair abhaile, ach fanfaidh sise i dTír na nÓg go deo na ndeor.”

Thosaigh an cogadh san Úcráin ar an 24 Feabhra 2022 nuair a rinne an Rúis ionradh ar an tír. Ó shin, maraíodh breis agus 40,000 duine agus d’imigh ocht milliún teifeach ón Úcráin – 70,000 acu go hÉirinn.