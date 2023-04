Tá ceithre fhoireann láidre san iomaíocht do Chraobh na hÉireann

Cúig bliana ó shin, casadh Gaillimh agus Luimneach ar a chéile i gCluiche Ceannais Iomána na hÉireann. I dtreo na mbomaití deireanacha, sheas Joe Canning os cionn an tsliotair le seans an cluiche a chothromú ach d’imigh an poc saor gairid agus b’in sin.

Bua ag Luimneach agus a gcéad chluiche ceannais buaite acu ó 1973. Idir sin agus seo, tá trí Chraobh na hÉireann buaite ag fir Luimnigh agus thiocfadh leat a rá murach an chailliúint in aghaidh Chill Chainnigh i gcluiche leathcheannais na hÉireann in 2019, bheadh siad ag súil le cúig chraobh a bhaint as a chéile i mbliana.

Bhí tréimhse suas agus síos ag na foirne eile atá san iomaíocht sna babhtaí leathcheannais an deireadh seachtaine seo, le linn na gcúig bliana sin.

In 2019, níor éirigh le Gaillimh teacht amach as Cúige Laighean. An bhliain dár gcionn, chaill siad in aghaidh Luimnigh i gcluiche leathcheannais na hÉireann agus anuraidh chaill siad in aghaidh Phort Láirge sna babhtaí cáilithe. Ní fios fós cá seasann Gaillimh i mbliana. Chaill siad cluiche ceannais Laighean agus fuair siad an lámh in uachtar ar Chorcaigh le cúilín amháin sna babhtaí ceathrú ceannais.

Tá Luimneach buailte ag Gaillimh cheana féin i mbliana sa tsraith ach gan dabht is iad atá mar rogha láidir na n-údar ar an Domhnach. Tá Cian Lynch agus Peter Casey ar ais ag traenáil tar éis gortú agus seans go bhfeicfidh muid iad ag imirt ag an deireadh seachtaine.

Go simplí, caithfidh Gaillimh imirt thar barr ar feadh seachtó bomaite, agus níos mó a fháil ó na tosaithe ná mar atá feicthe againn go dtí seo. Beidh súil ghéar ar Conor Whelan agus cé eile atá chun seasamh suas dá bharr? Bhí gach duine chomh dírithe ar Phort Láirge i mbliana; níor tugadh mórán seans don Chlár ach tá dul chun cinn iontach déanta acu i mbliana.

Chaill siad in aghaidh Luimnigh tar éis am breise i gCluiche Ceannais na Mumhan. Ach sheas na ceannairí suas nuair a bhí siad deich bpointe taobh thiar in aghaidh Loch Garman, imreoirí ar nós Tony Kelly, Shane O’Donnell, John Conlon agus Peter Duggan, le Aron Shanagher agus Shane Meehan ag déanamh difear mór ón bhinse. Tá rith an rása leo ach is in aghaidh na gCat atá siad Dé Sathairn.

Achan bhliain, bíonn cur síos ar Chill Chainnigh ag rá nach bhfuil siad chomh maith agus a bhíodh. Ach ó 2019 ar aghaidh tá siad tar éis Craobh Laighean a bhaint faoi thrí, áit a aimsiú i gCluiche Ceannais na hÉireann ceithre bliana ó shin agus na babhtaí leathcheannais a shroichint ceithre bliana as a chéile.

Sílim gur mhúin an chailliúint in aghaidh Loch Garman dóibh cad a bhí ag teastáil chun buachaint. Bhí deacrachtaí sa chosaint acu, ní raibh lár na páirce ag imirt go maith agus bhí an chuma ar an scéal go raibh TJ Reid cosúil le gnáthiománaí.

Ach bhí siad iontach ó thaobh na cosanta de, le TJ Reid ag aimsiú 0-12 in aghaidh na Gaillimhe i gCluiche Ceannais Laighean. Beidh le feiceáil an bhfuil na deacrachtaí a bhí ag Cill Chainnigh níos luaithe sa séasúr imithe ina n-iomlána nó an féidir leis an Chlár tairbhe a bhaint astu?