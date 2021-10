Tá Caoimhe ‘Ceol’ ag dúil le Gradam Ceoil 2021 ar TG4

Is deis iontach é Gradam Ceoil na Bliana 2021 ómós a léiriú do cheoltóirí tar éis deacrachtaí na paindéime, dar le Caoimhe ‘Ceol’ Ní Chathail, atá ag cur an chláir i láthair le Doireann Ní Ghlacáin i mbliana.

Is gradaim iad ina léirítear urraim do cheoltóirí a bhfuil an ceol traidisiúnta curtha chun cinn acu. Tá siad ar siúl beo Oíche Shamhna ó Halla Whitla in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste ar chomóradh 25 bliain TG4.

Is é seo an chéad uair do Chaoimhe a bheith mar láithreoir ar an chlár.

“Tá mé breá bródúil gur mise atá ann agus mothaím beannaithe,” a dúirt sí le Seachtain.

“Sílim go bhfuil sé go deas fosta go bhfuil na gradaim i mBéal Feirste arís, go bhfuil duine as Béal Feirste ag comhláithriú. Beirt bhan fosta agus molaim an lucht eagrúcháin, sílim go bhfuil sé iontach go bhfuil siad sásta beirt bhan a cur chun tosaigh.”

Tá bliain go leith imithe ó bhí na gradaim ann agus is “cúis ceiliúrtha” é go bhfuil siad ar siúl i mbliana, a dúirt sí.

“Am deacair a bhí ann do gach duine thart timpeall tionscadal an cheoil – agus tá a lán daoine beo ar an gceol lasmuigh de na ceoltóirí,” a dúirt sí. “Buille tubaisteach a bhí ann.

“Sin ráite, caithfimid bheith iontach cúramach agus déanfar tástálacha Covid ar an lucht féachana agus an fhoireann. Má tá daoine chun a bheith ansin atá beagáinín níos leochailí, caithfimid smaoineamh orthu sin agus daoine a chosaint,” a dúirt Caoimhe.

Tá sé anois 27 bliain ó reáchtáladh searmanas bronnta na ngradam den chéad uair agus craolfar é ar TG4 ar Oíche Shamhna ag 9.30pm chun 25 bliain ó cuireadh tús le TG4 a cheiliúradh. I mbliana toisc srianta Covid ní bheidh an pobal in ann ticéid a cheannach don cheolchoirm.

Beidh neart físeán i gceist le léargas a thabhairt ar shaol na gceoltóirí agus eolas pearsanta a fháil uathu freisin in éineacht le roinnt daoine a bheidh i láthair i Halla Whitla.

Dúirt Caoimhe: “Is rud iontach pearsanta iad na gradaim seo, is laochra dár gcuid iad na ceoltóirí seo – ní amháin go bhfuil tú ag iarraidh ómós a thabhairt do phobal na Gaeilge ach d’ómós pearsanta a chur leis an rud agus do mheas a léiriú ar na ceoltóirí agus an méid atá déanta acu thar na mblianta.”

Bronnfar ‘Ceoltóir na Bliana 2021 ar Angelina Carberry agus Gradam Saoil na Bliana 2021 ar an gCorcaíoch Seán Ó Sé, a bhain cáil amach ar dtús mar amhránaí. Chan sé An Poc Ar Buille a thaifead sé le Seán Ó Riada agus Ceoltóirí Chualann sna 1960idí, an t-amhrán is cáiliúla dá chuid.

Tá súil ag Caoimhe go dtabharfaidh na gradaim pléisiúr do dhaoine. “De ghnáth bheadh lucht féachana ollmhór ann, ní bheidh ach céad i gceist sa lucht féachana le scaradh sóisialta idir na táblaí. Beidh sé cairdiúil agus beidh cuid do na ceoltóirí díreach os a gcomhair amach seachas iad a bheith mar rud beag ar siúl i halla mór. ”

Dúirt Ardmhéara Bhéal Feirste, an Comhairleoir Kate Nicholl: “Is imeacht iontach é seo a chuireann ardán ar fáil do scoth na gceoltóirí agus na n-amhránaithe, agus tá ríméad orainn go bhfuilimid arís chun an chónaitheacht seo a óstáil, don bhliain dheireanach i mBéal Feirste.”