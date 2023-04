Tá an Nollaig buailte linn nach mór, is breá liom an lá féin ach is maith liom díriú anois ar an bhliain úr...

Bhuel tá sí nach mór anseo, deinim gáire gach aon bhliain nuair a thagann an Nollaig. Bíonn an oiread cainte uirthi gach bliain agus chomh luath agus a thagann sí castar droim léi agus an fócas ar fad ansan ar an mbliain nua.

N’fheadar an bhfuil sibhse cosúil liomsa – chomh luath agus a thagann Lá Nollag fhéin táim críochnaithe, an bille más é do thoil é agus slán.

Is breá liom an tseachtain ag teacht suas go dtí’n lá mór agus an lá é fhéin agus sin é. Is cuimhin liom nuair a bhíos óg go mbíodh ana-lá againn ar Lá an Dreoilín agus bíonn lá maith i gcónaí ann, ach ró-ghnóthach domsa!

Níl aon rogha againn anois ach a bheith ag díriú ar bhronntanais timpeall an ama seo. Tosnaíonn na fógraí ar fad chomh luath mar a bhíos ag plé libh cheana agus mar thuismitheoirí tá sé deacair na leanaí a dhíriú ar ais ar cad chuige an fhéile agus an ceiliúradh seo ar fad.

Bhí sé níos fusa dár dtuismitheoirí mar ná raibh an oiread rudaí chun sinn a chur ‘ar strae’ más maith leat. Bhí an rud ar fad dírithe ar an gclann ar fad a bheith ar ais le chéile agus bhíomar sásta le pé bronntanas a tháinig ár dtreo.

Nílim cinnte an mbeidh rudaí chomh simplí arís. Chualas cara liom ag rá an bhliain seo caite ná raibh a pháiste sásta le ‘ceann’ dos na bronntanais. Mhuire Mháthair ní mhór deireadh a chur leis an tsórt sin smaointeoireachta! Ní chuirfinn an milleán ar an bpáiste sa chás seo, tháinig an meon seo ó áit nó daoine eile!

Thuigeas dom’ chara chomh maith, teastaíonn uainn mar thuismitheoirí gach aon rud ná raibh againn agus sinne ag fás aníos a thabhairt dóibh ach ní dóigh liom go ndeineann tú aon mhaitheas leis seo.

Is cuimhin liom an fear beag againne agus Nollaig amháin thosnaigh sé ag oscailt bronntanais agus ní raibh sé ag tógaint ceann do aon rud a bhí ag teacht a threo agus ag an am gcéanna é tógtha leis an rud ar fad.

Ar deireadh bhí sé suite istigh i mbosca mór a dtáinig ceann dos na bronntanais ann. Dúirt bean an tí agus mé fhéin ná raibh seo le tarlú in athuair. Bronntanas deas nó dhó agus sin é do dhóthain. Tuigim go bhfuil sé seo deacair ach ag féachaint siar bhí sé níos fearr.

Leis sin ar fad ráite níl aon mhaidin ar nós mhaidin Lae Nollag agus Saintí tar éis teacht. Beidh Saintí againn go ceann cúpla bliain eile agus ní theastaíonn uaim a bheith ag smaoineamh ar an lá ná dtiocfaidh sé.

Ní hamháin go mbíonn sceitimíní ar an bhfear beag bíonn siad orm fhéin chomh maith, ag súil leis éirí ar maidin. Ní dóigh liom go mbuafaidh aon rud ar a aghaidh maidin Lae Nollag agus é ag féachaint ar cad a thug Saintí chuige.

Bíonn daoine ag caint ar dhraíocht, bhuel domsa tarlaíonn sé uair sa bhliain.

Ólann Saintí an bainne agus itheann sé na brioscaí ar fad. Ní mhór dó a cholaistéaról a sheiceáil sa bhliain nua!