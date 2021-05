Tá an cine daonna ag brath ar an bheach i do ghairdín

Tá beacha na hÉireann i mbaol mór – agus leis sin, tá ár gcóras bia agus beatha féin i mbaol, a tugadh le fios agus Lá Domhanda na mBeach ann amárach.

Tá 90 speiceas beach dúchasach in Éirinn, ach tá an tríú cuid díobh i mbaol a dhíothaithe. Agus mura bhfuil beacha ann le plandaí a phailniú, tá an baol ann go dtitfidh ár gcóras bia ina iomláine as a chéile.

Ach de réir saineolaithe ar chlár TG4 oíche amárach, aithnítear anois go bhfuil fadhb ann – agus tá plean náisiúnta seolta leis na beacha a chosaint.

Ag labhairt dó ar an chlár Plean Bee, dúirt an Dr Pól Mac Cana go dtuigeann daoine anois an meath atá ag teacht ar líon na mbeach.

“Sílim go dtuigeann daoine an tábhacht a bhaineann le pailneoirí, agus má thiteann uimhreacha na bpailneoirí, go mbeidh tionchar aige sin ar an réimse agus ar chaighdeán an bhia atá ar fáil dúinn féin,” a dúirt sé.

“Ar an dea-uair, tuigimid an fhadhb, agus tá plean ann anois leis an fhadhb a réiteach ar an ábhar go mbeadh toradh níos folláine ann dúinn uilig – do na beacha, do na pailneoirí, don timpeallacht agus dúinn fein.”

Bhí an Dr Úna Fitzpatrick ón Ionad Náisiúnta Bithéagsúlachta agus an tOllamh Jane Stout lárnach i mbunú an phlean. Seoladh an Plean Uile-Éireann um Pailneoirí sa bhliain 2015 agus leis an dara céim den phlean a seoladh i mí an Mhárta don tréimhse 2021-2026, dúirt an Dr Fitzpatrick go mbeadh “iarmhairtí tromchúiseacha” i gceist don saol ar an phláinéad seo dá leanfadh muid mar atá.

“A luaithe agus a chaillimid pailneoirí fiáine, ní féidir iad thabhairt ar ais. Sílim gur uafásach an oidhreacht í sin a fhágáil don chéad ghlúin eile,” a dúirt sí.

Ach síleann an Dr Fitzpatrick go bhfuil dul chun cinn déanta againn.

“Tá sé feicthe againn leis an phlean um pailneoirí go dtí seo go bhfuil suim ag daoine, agus go bhfuil siad sásta dul i mbun gnímh chun cabhrú.

“Níl muid ag iarraidh ar aon duine amháin an fhadhb seo a réiteach – tá muid ag iarraidh ar gach aon duine a bheith páirteach, beag beann ar an méid a dhéanann aon duine amháin.

“Le chéile, réiteoidh muid an fhadhb.”

Dar leis an Ollamh Stout, is cineál scáthán iad na beacha don bhithéagsúlacht go ginearálta.

“Má thosaíonn daoine ag cur suim sna beacha, is mó seans go dtosóidh siad ag cur suim sa chuid eile den dúlra ar an phláinéad seo,” a dúirt sí.

“Má chaillimid ár bpailneoirí, caillimid ár n-éiceachórais shláintiúla mar atá siad ag feidhmiú faoi láthair mar chóras tacaíochta beatha. Tá ár bpailneoirí de dhíth orainn – bímid ag brath orthu níos mó ná mar a cheapaimid.”

Ag deireadh na chéad tréimhse den phlean um pailneoirí a seoladh in 2015, bhí 81 beart mar chuid de – tiomanta ag rannpháirtíocht ó bheachairí, garraíodóirí, mic léinn, feirmeoirí, úinéirí gnólachtaí agus daoine eile nach iad ar fud na tíre.

Déanfar na spriocanna sin a mhéadú faoi dhó anois, agus 186 beart liostaithe don dara tréimhse den phlean – le béim ar leith ar athchóiriú talún le haghaidh pailneoirí.

Dar leis an Dr Mac Cana, tá tábhacht mhór ag baint leis na gníomhartha pobail sin, agus gurb iad sin an leigheas is fearr ar chruachás na mbeach.

“Tá a lán bealaí is féidir linn cuidiú leis na pailneoirí, agus is dócha go gcaithfimid iad uilig a ghlacadh san áireamh agus muidne ag smaoineamh faoi thimpeallacht níos láidre a chothú agus a chaomhnú,” a dúirt sé.

“Níl de dhíth ón nádúr agus ó na pailneoirí ach an deis – agus má thugaimid an spás daofa agus na gnáthóga cearta daofa, tiocfaidh siad ar ais.”

Craolfar Plean Bee oíche amárach ar TG4 ar 9.30pm.