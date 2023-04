Tá an ceart ag na páistí, tá David Clifford ina shár-réalta

Níl a fhios agam an bhfaca tú na físeáin ar na meáin shóisialta de dheireadh chluiche leathcheannais sóisir peile na gclub, nuair a d’éirigh leis an Fhosadh as Ciarraí an lámh in uachtar a fháil ar Bhaile an Chaisleáin ón Mhí 3-14 le 0-11.

Don té nach bhfuil sé feicthe aige, bhí radharcanna dochreidte ann nuair a thuirling na céadta páistí ón dá chlub i dtreo imreoir amháin, David Clifford. Níl a fhios agam cé chomh fada is a bhí sé ag fanacht ar an pháirc ina dhiaidh leo, ach gan dabht, is é sár-réalta an CLG é faoi láthair agus tá gach duine, idir óg agus aosta, ag iarraidh dul agus é a fheiceáil ag imirt.

D’éirigh leis seacht gcúilín a aimsiú sa chluiche sin, lena dheartháir Paudie ag aimsiú dhá chúilín. Faigheann David an moladh mór, ach is é Paudie an nascaire a bhíonn ag stiúradh na himeartha.

Lá mór do na clubanna as Ciarraí agus Tír Eoghain é Dé Domhnaigh agus iad in aicsean i bPáirc an Chrócaigh. Ar dtús, tabharfaidh An Chraobh Na Clairseacha as Tír Eoghain aghaidh ar an Fhosadh, le foireann Chiarraí ag iarraidh Craobh na gClub a bhaint den chéad uair.

D’éirigh le foireann Thír Eoghain teacht chomh fada leis an chluiche ceannais in 2004 ach chaill siad in aghaidh foireann eile as Ciarraí, Fionnúig. Beidh le feiceáil an é go mbeidh an Chraobh in ann an lámh in uachtar a fháil ag an dara hiarracht?

Theastaigh am breise in aghaidh Naomh Feichín ón Chlochán i nGaillimh ón Chraobh sa chluiche leathcheannais. Cé gur chruthaigh an Chraobh na deiseanna scórála, níor thóg siad iad agus bí cinnte go gcaithfidh feabhas 100 faoin gcéad teacht air sin don deireadh seachtaine.

D’éirigh le Gareth Devlin – a d’imir sa chluiche ceannais in 2004 – 1-6 a aimsiú sa chluiche leathcheannais, 1-2 ón imirt. Ba chóir go mbeadh cluiche maith againn ach is deacair an Fosadh a fheiceáil buailte.

Ina dhiaidh sin, beidh an Ráth Mhór as Ciarraí leis an Ghallbhaile ó Thír Eoghain i gCluiche Ceannais Idirmheánach na gClub. Bí ag coinneáil súil amach do Ronan Nugent a fuair trí chúl don Ghallbhaile in aghaidh Chumann Peile Mhic Éil Dún Mór as Gaillimh sa chluiche leathcheannais. Bhí bua compordach ag an Ráth Mhór ar Naomh Mhaodhóig Fiodh Ard i Loch Garman, le muintir Ryan – Mark, Cathal agus Shane – ag aimsiú 1-8 eatarthu.

Seans maith go mbeidh an bua ag foireann Chiarraí agus iad mar rogha na n-údar ach ná bíodh iontas ort muna leanann buachaillí Thír Eoghain an script sin.