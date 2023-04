Tá áit dúinn uilig sa CLG ag cur na Gaeilge chun cinn

Bhí an deis agam mar Chathaoirleach ar Choiste Náisiúnta na Gaeilge sa CLG lá an-taitneamhach a chaitheamh ag na babhtaí ceannais do Thráth na gCeist a bhí á reáchtáil ag an deireadh seachtaine.

Sa tráthnóna, bhí mé ag cuidiú le cur i láthair a dhéanamh do na hoifigigh Ghaeilge sna cumainn éagsúla ar fud na tíre, ag cur na hacmhainní atá ar fáil trí mhéan na Gaeilge ag an CLG in iúl dóibh.

Bhí sé thar a bheith spéisiúil éisteacht leis na dúshláin agus na deacrachtaí a bhíonn ag daoine leis an Ghaeilge a chur chun cinn ina gcumainn, ach ar an lámh eile, bhí sé soiléir go bhfuil an-suim acu an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn ina gceantair féin.

Bhí oifigigh ann ó chlubanna beaga tuaithe nach bhfuil aon Ghaeilge iontu, agus cumainn sa Ghaeltacht a bhfuil Gaeilge líofa iontu. D’fhoghlaim muid go leor óna chéile ar na deiseanna atá ann don teanga agus na rudaí gur féidir linn tabhairt faoi. Mar chuid den lá, bhí plé faoi scéim Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, ranganna Gaeilge is féidir a chur ar fáil do bhaill an chumainn agus Scór. Tá Scór an-ghar do mo chroí mar ghlac mé páirt i Scór na nÓg agus Scór Sinsear le mo chlub, an Bhoth.

Bhí an t-ádh liom bonn Uile-Éireann a bhaint mar chuid de ghrúpa ceoil uirlise ach tugann Scór deis do dhaoine nach bhfuil suim acu sa pheil ná san iomáint a bheith mar chuid lárnach den chlub.

Thug mé faoi deara go raibh go leor daoine i mo chlub féin nach raibh baint mhór acu le peil sa cheantar ach bhídís thar a bheith díograiseach leis an amhránaíocht, Tráth na gCeist, nuachleas agus aithriseoireacht agus scéalaíocht don chlub.

Is é sin an bealach a raibh siad ag déanamh ionadaíochta ar a gclub agus ar a gceantar agus bhain siad an-sult as sin.

Thug an teacht le chéile an deis dúinn a chur in iúl do gach duine nach bhfuil muid linn féin mar oifigigh Ghaeilge agus go bhfuil gréasán ann idir na cumainn uilig agus an CLG chun tacaíocht a thabhairt.

Ar scáth a chéile a mhaireann muid agus sin an comhrá a bhí eadrainn ag an deireadh, go dtógfaidh muid air seo agus go mbeidh muid i dteangmháil lena chéile.

In amantaí, mothaíonn muid go bhfuil muid in ísle brí agus muid ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge mar gheall ar an easpa spéise atá ag roinnt daoine taobh amuigh den chiorcal. Ach bhí dóchas orm ag fágáil Pháirc an Chrócaigh an lá faoi dheireadh agus an tuiscint ann go bhfuil clubanna agus contaetha ag iarraidh an teanga a chur chun cinn.

Is comhartha maith é ach tá dualgas orainn uilig tógáil air sin.