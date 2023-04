Tá a fhios againn uilig nach mbíonn in aon rud ach seal

‘Imíonn na daoine ach fanann na cnoic’ – sin nath cainte a bhíodh ag mo sheanmháthair agus is feiliúnach an frása um i láthair.

Ní bhíonn in aon rud ach seal agus tháinig deireadh le mo thuras mar láithreoir ar chraobh CLG le Sky Sports an tseachtain seo caite. Thaitin an taithí go mór liom agus bhain mé an-sult as a bheith ag obair leis na hanailísithe agus an criú uilig thar thréimhse trí bliana.

Fuair mé go leor teachtaireachtaí áille ó dhaoine agus tá mé fíor-bhuíoch as sin.

Bhí go leor daoine ag rá nuair a dhúnann doras, osclaíonn doras nua. Bhí mé ag gáire le m’athair nuair a chuir sé i gcuimhne dom cad a deir an t-amhránaí clúiteach as Muineachán, Gloria “nuair a dhúnann doras amháin, dúnann doras eile de phlab!”

Ach ag cur an mhagaidh go leataobh, tá mé chun díriú ar an chéad teachtaireacht agus a bheith dearfach. Bhí am den scoth agam agus feicfidh muid cad eile a thiocfas chun cinn.

Is sa bhád chéanna a bhíonn go leor daoine nuair a thagann deireadh le rud agus caithfidh siad smaoineamh ar an chéad chéim eile. Tá muid ag caint faoi spórt agus is mór an difear idir sin agus daoine atá ag fáil drochscéalta uafásacha faoi shláinte nó ball den teaghlach a fhaigheann bás go tobann.

Bím ag smaoineamh go minic ar na daoine bochta a cailleadh go tragóideach ar an Chraoslach. Níl aon fhocail ann.

D’éirigh le Cora Staunton a bheith ar an chéad bhean Éireannach chun 50 cluiche a imirt san AFLW agus chríochnaigh sí féin agus na GWS Giants sa chluiche dheireanach den tsraith le bua 44-32 in aghaidh na Gold Coast Suns. Fuair sí cúl sa chluiche, an t-ochtú ceann atá faighte aici an séasúr seo.

Ní bhfuair na Giants áit sna chéad ocht bhfoireann ar chlár na bpointí, a bhí ag teastáil chun fanacht sa chomórtas i mbliana. Ach tá Cora tar éis a rá nach bhfuil a fhios aici cad a dhéanfaidh sí an bhliain seo chugainn fós.

Gan dabht, is ambasadóir den scoth í, go háirithe mar gur tháinig sí ar ais ó dhrochghortú coise, trí bliana ó shin, chun dul ar ais agus Peil Astrálach a imirt ag an leibhéal is airde.

Tá achan sprioc sáraithe aici agus beidh le feiceáil cén cinneadh a dhéanfaidh sí lena todhchaí sa spórt.

Mhothaigh mé an oiread sin trua do RG Synman a bhí lárnach don Afraic Theas nuair a bhuaigh siad Craobh an Domhain in 2017 ach atá cráite le gortuithe ó tháinig sé chun imeartha leis an Mhumhain cúpla bliain ó shin. Tháinig an scéal amach ón Stiúrthóir Rugbaí Rassie Erasmus go bhfuil an seans ann nach mbeidh Synman ar fáil le haghaidh Chraobh an Domhain in 2023.

Is drochbhuille eile dó é agus beidh le feiceáil cén todhchaí a bheas aige sa spórt amach anseo.

Rud atá i gcónaí ag na laochra spóirt seo ná teacht aniar agus a bheith ábalta coinneáil leis, go háirithe nuair nach bhfuil rudaí ag dul go maith dóibh. Ceacht eile dúinn a chlann.