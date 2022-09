Súile an domhain anois ar Paul agus Fintan...

Trí fhoireann déag as Éirinn a bheidh páirteach i gCraobh Rámhaíochta an Domhain ag an deireadh seachtaine in Racice i bPoblacht na Seice.

Seo an dara huair a bheas an comórtas á reáchtáil sa tír tar éis bearna 29 bliain, agus beidh sé ar siúl go dtí seachtain ó Dé Domhnaigh.

Beidh súile an domhain ar Paul O’Donovan agus Fintan McCarthy a bhuaigh bonn óir sna Cluichí Oilimpeacha agus ag Craobhacha na hEorpa ar na mallaibh.

Bhí an baol ann nach mbeadh O’Donovan ar fáil don chomórtas mar gheall ar a chuid staidéir le bheith ina dhochtúir ach shocraigh sé dul ann agus páirt a ghlacadh ann.

Luaigh McCarthy san agallamh leis na meáin le déanaí nach dteastaíonn mórán focal idir é agus O’Donovan sa bhád le chéile.

“Tá sé ar nós go bhfuil muid in ann an rás a dhéanamh anois agus ár gcuid súl dúnta,” a dúirt sé.

Bhí an bheirt acu sa bhád le chéile 18 n-uaire ag leibhéal idirnáisiúnta agus an bua aimsithe acu 15 huaire as a chéile. Le linn na tréimhse sin, tá cúig bhonn óir faighte acu ag na comórtaisí móra agus bhuaigh siad bonn óir ag Craobh an Domhain in 2019.

Chaith Fintan am sa champa sa Spáinn agus é ag réiteach don chomórtas seo. Tá dhá bhliain fós le dul ag Paul in Ollscoil Chorcaí chun a bheith ina dhochtúir agus é sa bhaile ag staidéar. Mar atá feicthe againn cheana, ní chuireann an brú isteach ná amach orthu agus is iad rogha na n-údar chun bonn óir eile a chrochadh leo.

I measc na bhfoirne eile a bheas san iomaíocht ann, tá an ceathrar ban a bhuaigh bonn cré-umha ag na Cluichí Oilimpeacha ag rámhaíocht le chéile. Sin iad Aifric Keogh, Emily Hegarty, Eimear Lambe agus Fiona Murtagh.

Bhí Emily agus Fiona imithe ón cheathrar chun rámhaíocht le chéile ar fhoireann dhúbailte ach tá siad ar ais leis an seanchriú arís don chomórtas seo.

Beidh deis ag daoine féachaint ar an fhoireann dhúbailte úr de Sanita Puspure agus Zoe Hyde. Bhí ar Sanita éirí as comórtas na hEorpa mar gheall ar thinneas agus beidh sé iontach an bheirt seo a fheiceáil ar an ardán mhór.

Sa Phara-rámhaíochta, beidh Katie O’Brien agus Steven McGowan ag rámhaíocht i gcomórtas dúbailte measctha, le O’Brien ag rámhaíocht sa chomórtas aisti féin fosta.

Guíonn muid gach rath ar na foirne uilig.