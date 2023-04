Súil agam go dtosóidh an plé dearfach faoi Chorn Tailteann

Deirtear nach bhfuil aon rud níos measa ná daoine ag caint fút – ach amháin muna bhfuil siad ag caint fút! Mothaím sin faoi Chorn Tailteann agus an easpa plé atá déanta faoi go dtí seo.

Tá súil agam go dtosnóidh daoine ag caint faoin chomórtas úr seo ar na cúiseanna cearta seachas ag tabhairt amach faoi.

Caithfidh mé a rá go bhfuil mé dubh dóite den diúltachas faoin chomórtas agus fiú gan é tosaithe go fóill. De réir dealraimh, tá easpa réalaíochais ag roinnt foirne agus a gcuid tacadóirí.

Is é an chúis go bhfuil na foirne ag feidhmiú i gCorn Tailteann seachas Comórtas Sam Mhig Uidhir ná nach bhfuil siad in ann in aghaidh na bhfoirne móra agus is láidre. Tá sé chomh simplí sin.

Bhí seacht gcluiche sa tSraith chun a gcumas a léiriú chun imirt ag leibhéal níos airde. Níor tharla sé agus tá muid san áit ina bhfuil muid anois.

Do na foirne sa chomórtas seo, tá deis iontach acu corn a bhaint, rud atá dodhéanta sa chraobh mar a sheasann sé faoi láthair. Thiocfaidh leat an rud céanna a rá faoi go leor foirne atá ag feidhmiú i Roinn a 2 fiú agus taobh amuigh de cheithre fhoireann, níl seans acu i mbliana. Cibé rud, tá mé féin ag súil le cluichí níos cóngaraí agus níos iomaíche agus go dtabharfaidh an comórtas spreagadh d’imreoirí fanacht ag imirt don chuid eile den samhradh.

Cinnte, caithfear margaíocht agus poiblíocht cheart a dhéanamh air ach caithfidh bord na gcontaetha agus na bainisteoirí teacht taobh thiar dó fosta agus a bheith bródúil as.

D’aontaigh mé go hiomlán leis an méid a bhí le rá ag John Maughan, bainisteoir Uíbh Fhailí, nuair a luaigh sé “gur smaoineamh maith é agus go dtugann sé an deis d’imreoirí réiteach don chéad bhliain eile”.

Rinneadh tarraingt do Chorn Tailteann Dé Luain leis an chomórtas ag tosnú ar an Satharn. Feicfear Loch Garman agus Uíbh Fhailí in aghaidh a chéile sna babhtaí réamhcháilithe, athimirt ar an chluiche a bhí eatarthu i gCraobh Laighean.

Beidh Cill Mhantáin agus Port Láirge lena chéile sa chluiche réamhbhabhta eile. Beidh dhá roinn ann, thuaidh agus theas, le foirne san iomaíocht in aghaidh na bhfoirne atá gar dóibh ó thaobh tíreolais de.

Tiocfaidh Nua-Eabhrac isteach sa chomórtas sna babhtaí ceathrú ceannais. Is fiú a rá, ní ró-shásta atá roinnt imreoirí agus bainisteoirí faoi sin mar go raibh siad ag iarraidh tarraingt oscailte. Ach is dócha go ndearna an CLG an cinneadh seo chun a chinntiú go mbeadh tacadóirí in ann dul chuig na cluichí agus nach mbeidh an oiread sin taistil i gceist.

Beidh na cluichí leathcheannais agus cluiche ceannais á imirt i bPáirc an Chrócaigh agus tá súil agam go dtapóidh na 17 bhfoireann an deis chun críochnú le corn ag deireadh an tsamhraidh.