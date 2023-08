Stair le cruthú ag Port Láirge Dé Domhnaigh

Sin an bhliain chéanna ar tháinig deireadh leis an Dara Cogadh Domhanda inar cailleadh na milliúin daoine, ina measc cinedhíothú na nGiúdach. Drocham i saol an domhain le go leor ag cuartú tús úr agus ag iarraidh dearmad a dhéanamh ar an uafás a chonaic siad.

Tháinig cúpla aireagán chun cinn in 1945 cosúil leis an oigheann micreathonnach, déanta ag Perry Spencer, agus ó thaobh an cheoil de, b’in ré léithéidí Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, The Andrews Sisters agus Frank Sinatra.

In Éirinn, d’éirigh le Corcaigh Craobh Shinsir Peile na hÉireann a bhaint, le Tiobraid Árann ag buachaint chluiche ceannais na hiomána. Den chéad uair ghlac Aontroim agus Port Láirge páirt i gcluiche ceannais camógaíochta na hÉireann. Bhí an lá le mná Aontroma 5-2 le 3-2 ag an dara hiarracht tar éis gur chaill siad an bhliain roimhe i gcoinne Átha Cliath, agus lean foireann Uladh ar aghaidh chun sé chraobh ina iomláine a chrochadh leo, an ceann deireanach in 1979.

Ach d’fhoireann Phort Láirge, b’fhada an fanacht a bhí ann idir 1945 agus seo. Chroch siad leo Craobh Shóisir na hÉireann in 2011 agus Craobh Idirmheánach na hÉireann in 2015 agus iad ag tógáil ó shin ag iarraidh dul ar ais go dtí an lá is mó i bhféilire camógaíochta na hÉireann.

“Bhí cúpla drochbhliain ag Port Láirge i ndiaidh bhua na Sóisear agus ó thaobh riaracháin de, bhí rudaí tar éis titim as a chéile in 2014,” a dúirt Ita Murphy, a tháinig isteach mar chathaoirleach in 2015 agus anois atá mar rúnaí an chontae.

“Bhí orainn tosnú ón tús ó thaobh struchtúir de agus thosaigh go leor daoine ag obair go dian chun camógaíocht a chur chun cinn sa chontae.”

I measc na ndao- ine a chuidigh go mór bhí Seán Fleming – a bhí i gceannas ar an fhoireann a bhuaigh Craobh Idirmheánach na hÉireann in 2015 – agus Joey Carton, athair an imreora Beth Carton a chuir a chroí agus a anam isteach ag forbairt scileanna imreoirí óga faoi scéim ‘School of Excellence’ a bhí bunaithe in éineacht le WIT ag an am.

Thug sé sin deis d’imreoirí feabhas a chur ar a gcuid scileanna iomána mar aon le himreoirí óga teacht le chéile chun scoth na cóitseála a fháil.

“Ag an am céanna freisin, bhí borradh camógaíochta faoi bhláth sa Scoil St Angela’s Ursuline i bPort Láirge. Ba é an haca an spórt is mó a bhí ann roimhe ach leis an dul chun cinn sa chamógaíocht sa scoil, d’éirigh leo Craobh B na hÉireann a bhaint in 2018 in aghaidh Choláiste Íosagáin ó Bhaile Átha Cliath le leithéidí Abby Flynn, Annie Fitzgerald agus Rachel Walsh ar an bhfoireann,” a dúirt Ita.

Bhuaigh an scoil Craobh A na hÉireann in 2019, le Annie Fitzgerald ina réalt an lá sin chomh maith – ag aimsiú 1-9 – agus léiríonn sé go raibh rudaí ag teacht le chéile ag an am cheart idir na clubanna, na scoileanna, an fhorbairt faoin aois agus an riarachán chun an seans is fearr a thabhairt do dhul chun cinn na camógaíochta sa chontae.

Ní féidir le haon fhoireann buachaint gan imreoirí agus tá imreoirí den scoth acu mar Beth Carton, Niamh Rockett, Vikki Faulkner agus Annie Fitzgerald. Casfaidh siad le Corcaigh Dé Domhnaigh i gcluiche Ceannais na hÉireann, athimirt ón chluiche leathcheannais anuraidh inar chaill Port Láirge 0-15 le 0-10.

Bhí an-díomá ar na Déise ar ndóigh mar go raibh siad cúig chúilín chun tosaigh ag tús an dara leath. I ndáiríre, ní dheachaigh Corcaigh chun cinn go dtí an 56ú nóiméad agus bhí aiféala ar na Déise nach bhfuair siad ach trí chúilín sa dara leath.

Ach tá foireann níos láidre acu i mbliana. Tá Annie Fitzgerald ar ais tar éis gur thóg imreoir na Gailltíre briseadh dhá bhliain ón fhoireann idirchontae. Ní bheidh faitíos orthu roimh Chorcaigh mar go bhfuair siad an lámh in uachtar orthu i bhfeachtas na Mumhan i mbliana le trí chúilín agus tá na gortuithe a bhí ag cur as do Abby Flynn agus Lorraine Bray glanta agus iad ar ais anois.

“Gan dabht, tá foireann iontach ag Corcaigh agus beidh orainn súil ghéar a choinneáil ar Amy O’Connor agus Saoirse McCarthy go háirithe ach sílim muna gcuirfidh an ócáid isteach orainn, tá an-seans againn,” a deir Ita.

Bhí oíche traenála oscailte ag na mná an tseachtain seo caite agus deis ag daoine bualadh le himreoirí agus earraí a cheannach.

“Ní fhaca mé a leithéid ariamh. Caithfidh go raibh níos mó ná míle duine i láthair agus bhí atmaisféar dochreidte le daoine ag ceannach geansaithe agus ag casadh leis na himreoirí.”

Bí cinnte má éiríonn le Port Láirge Craobh na hÉireann a bhaint den chéad uair le 78 bliain, beidh tuilleadh geansaithe de dhíth.