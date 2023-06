Sraith na Seaimpíní: an chloch is mó ar phaidrín Guardiola agus Manchester City

An é Manchester City an fhoireann is fearr riamh? Caithfidh siad Sraith na Seaimpíní a bhuachan chun sin a chruthú.

Ach beidh an deis acu é sin a dhéanamh nuair a bhuailfidh siad le Inter Milan Dé Sathairn. Ba iad a gcomharsain agus a namhaid Manchester United a rinne an t-éacht sin in 1999 agus tá City ag iarraidh a bheith ar an dara foireann i Sasana ar éirigh leo na trí chorn – Príomhroinn Shasana, Corn an FA agus Sraith na Seaimpíní – a thabhairt leo in aon séasúr amháin. Neosfaidh an aimsir ach ní bheidh mórán ag dul ina n-aghaidh.

Ní raibh United in ann stop a chur lena sodar nuair a chaill siad 2-1 i gCluiche Ceannais Chorn an FA. Fuair an captaen Ilkay Gündogan an cúl is tapúla riamh i stair an chomórtais tar éis 12 shoicind ach moladh do United é an tslí gur tháinig siad ar ais sa chluiche le cic éirice ó Bruno Fernandes.

Fuair Gündogan an dara cúl chun an lá a thabhairt dá chlub agus an corn a ardú den chéad uair ó 2019. Tagann deireadh le conradh Gündogan ag deireadh na míosa seo agus cé go bhfuil bainisteoir na foirne Pep Guardiola muiníneach go mbeidh a chaptaen ag fanacht leis an chlub, tá ráflaí ann go mbeidh sé ar a bhealach go Barcelona.

Roimh an bhua i gCorn an FA, bhuaigh City Príomhroinn Shasana den tríú bliain as a chéile. Seo an cúigiú comórtas atá buaite ag an chlub faoi stiúir Pep Guardiola.

I mí Eanáir, bhí Arsenal ocht bpointe chun tosaigh orthu ach ní raibh na Gunners in ann coinneáil ag buachaint. Fuair City an lámh in uachtar orthu agus ceapadh ina seaimpíní iad le trí chluiche le dul.

Gan dabht is é Erling Haaland an difear. D’aimsigh sé 36 cúl sa tsraith, cuntas nua sa chomórtas, agus fuair sé aon trian den 92 cúl a fuair City as an 35 cluiche a d’imir siad. Bhí séasúr iontach acu ach ní rún é go bhfuil siad ag iarraidh Sraith na Seaimpíní a bhuachan.

Ach glacann gach duine gurb é an corn i Sraith na Seaimpíní an píosa airgid is mó atá in easnamh ag an chlub. D’admhaigh Pep “go gcaithfidh muid Sraith na Seaimpíní a bhaint ionas go bhfaighidh an fhoireann an t-aitheantas atá tuillte acu”.

Seo an dara cluiche ceannais le trí bliana a bheidh City ag imirt ann. Chaill siad in aghaidh Chelsea 1-0 in 2021 agus fuair Real Madrid an lámh in uachtar orthu anuraidh, cé go raibh City chun tosaigh ann. D’fhoghlaim siad na ceachtanna ó shin agus mar a luaigh Pep, “seo cluiche ceannais eile agus tá muid réidh dó. Níl mé in ann tada eile a rá”.

Ba é 2011 an uair dheireanach ar éirigh le Pep an corn a bhuachan agus é ina bhainisteoir le Barcelona. Tuigeann Pep an chontúirt a bhaineann le Inter Milan. Chaill a fhoireann Barcelona ina n-aghaidh in 2010 sna babhtaí leathcheannais, leis an fhoireann Iodálach ag buachaint faoi José Mourinho.

D’éirigh le Inter Milan na trí chorn mhóra sa tír a bhaint an bhliain sin, an Coppa Italia, Serie A agus Sraith na Seaimpíní den chéad uair. I mbliana, fuair Inter Milan an lámh in uachtar ar a namhaid AC Milan 3-0 thar dhá chluiche sa bhabhta leathcheannais. Is é Simone Inzaghi bainisteoir na foirne.

Ba é an tús a rinne an difear sa chéad chluiche, le Edin Džeko agus Henrikh Mkhitaryan ag aimsiú cúl taobh istigh de 11 nóiméad. Fuair Lautaro Martinez an cúl sa dara cluiche. Tá Romelu Lukaku ag imirt leo fosta agus thug sé an pas do Martinez dá chúl. Tá cosaint thar a bheith maith acu agus níl foirne tar éis cúl a aimsiú i 10 as 12 chluiche i Sraith na Seaimpíní go dtí seo.

Ach tá tosaithe agus gluaiseachtaí iontacha ar an ionsaí ag City. Tá 31 cúl aimsithe acu sa chomórtas i mbliana, an méid is mó cúl in aon séasúr amháin.

Chuir Bernardo Silva dhá chúl san eangach in aghaidh Real Madrid sa bhabhta leathcheannais, le cúl aimsithe ag Eder Militao ó Real agus Julian Alvarez ag aimsiú an ceathrú cúl dá City.

Cé nach bhfuil siad mar rogha na n-údar, cuirfidh Inter ceisteanna ar City ach tá sé thar a bheith deacair gan City a fheiceáil ag ardú an choirn faoi dheireadh. Tosnóidh an cluiche ag a 8in as Staid Ataturk Olympic sa Tuirc agus craolfar an cluiche beo ar RTÉ 2.