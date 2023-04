Spiorad na Nollag nó comhlacht ag líonadh a bpócaí? Is cuma, is maith linn na fógraí!

Samhain imithe agus seo chugainn an Nollaig. Is cuimhin liom nuair a thosnaíos ar an Today Show breis agus deich mbliana ó shin anois, ag an am seo bliana bhíodh píosa againn ar an gclár fés na fógraí teilifíse Nollag – agus go mórmhór na cinn nua.

Bhí gach éinne ag caint ar cheann John Lewis an chéad bhliain go rabhamar ar an aer. Cé hé John Lewis arsa tusa? Bhuel bhí orm fhéin an cheist chéanna a chur.

Ní raibh aon chur amach agam ar na siopaí seo, go bhfios dom níl aon cheann in Éirinn. Tháinig an comhrá céanna aníos an tseachtain seo caite nuair a tháinig an fógra nua amach!

Gan dabht bíonn na siopaí seo ar fad ag iarraidh stuif a dhíol leat ach caithfidh tú na teachtaireachtaí maithe a thógaint as chomh maith. Thaithin ceann Woodies liom an bhliain seo caite leis an mbean aosta ag dul amach trí gheata briste agus leaideanna óga ag féachaint uirthi agus cheapfá go rabhadar chun rud éinne olc a dhéanamh, ach gan dabht dheisigh siad di é.

Spiorad na Nollag nó comhlacht ag líonadh pócaí? Fút fhéin atá sé.

Is cuimhin liom a bheith i Meiriceá i mí na Samhna uair amháin agus bhíos ag súil go mbeidís thíos go maidí sceana leis an Nollaig, ach ní rabhadar.

Thanksgiving an ceann mór atá acu ag an bpointe seo agus déarfadh ana-chuid go bhfuil sé níos mó ná an Nollaig fhéin. Pé scéal é deineann siad an Nollaig go maith ann.

Bhíomar ag caint sa bhaile tamall ó shin mar gheall ar dhul go New Jersey i gcomhair na Nollag agus d’aontaíomar fanacht sa bhaile go dtí go stopann Saintí ag teacht. Nuair a stopann sé ag teacht is cuma liom sa diail cá dtéann muid i gcomhair na féile. Tá sé tábhachtach a bheith sa bhaile don bhfear mór!

Leis an gcaint seo ar an Nollaig tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfuil cuid mhaith don mhí seo le dul. Seo ceann dos na rúin a bhí agam ag tús na bliana, gan a bheith ag iarraidh am a bhrú ar aghaidh.

Bhí seo deacair le tamall mar go bhfuil dhá sheó Nollag déanta agam agus mé ag guí bheannachtaí na féile ar dheis agus ar chlé.

Tá rudaí níos práinní níos cóngaraí don mbaile ag teacht chugam más ea – tá na Tomásaigh ag dul i gcomhair cúig chraobh chontae as a chéile sa Ghaillimh agus seans ana-mhaith acu é a dhéanamh dar liom.

Ní raibh ach droch-chluiche amháin acu i mbliana agus dhódar ana-chuid den díosal salach amach an uair sin. Níl aon dabht ach go bhfuil cuimhní an lae i gcoinne Bhaile Uí hÉil fós ana-bheo iontu agus go bhfuil fonn orthu é sin a cheartú.

Beidh an pobal ar fad i Staid an Phiarsaigh ar an nDomhnach agus le cúnamh Dé beidh pictiúirí agam daoibh an tseachtain seo chugainn agus mé ar an bpáirc leis an bhfoireann bhuacach.

Muna mbuann siad bead ag scríobh fé rud éinne eile. Sea táim éadomhain mar sin!