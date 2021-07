Sol – Féile Scannán na Gaillimhe

Scannán beochana álainn é Sol atá dírithe ar leanaí óga, ach is cinnte go mbainfeadh gach duine sa teach sult as an léiriú is déanaí seo ón chomhlacht léiriúchán ghradamúil Paper Owl Films, atá lonnaithe i mBéal Feirste.

Scéal é faoi ghasúr beag a théann ar eachtra i ndorchadas na hoíche. Cúrsaí meabharshláinte atá faoi chaibidil sa scannán seo ach é déanta ar bhealach a thuigfeadh lucht féachana óg.

An t-aisteoir aitheanta Fionnula Flanagan atá i bpáirt an tseanmháthar in Sol agus is í Myra Zepf, údar agus buaiteoir dhuais Leabhar na Bliana do Leanaí, a thugann glór don mháthair. Is é Zana Akkoç, atá dhá bhliain déag d’aois, atá le cloisteáil i bpáirt Sol féin.

Tá amhrán an scannáin taifeadta ag Moya Brennan, atá ina ball den mhórghrúpa Clannad. Beidh sé ar taispeáint taobh amuigh agus is féidir ticéid a cheannach ag www.galwayfilmfleadh.com.