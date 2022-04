Sirius an cat ón Úcráin in Éirinn anois tar éis turas 4,000km

Tá an teifeach is úire ón chogadh san Úcráin slán sábháilte in Éirinn anois – Sirius an cat.

Agus bhí ar an Úcránach Ghaelach Nadia Dobrianska taisteal 5,000km ar feadh cúig lá go dtí an Pholainn agus ar ais chun an cat a fháil. Is é Sirius cat dheartháir Nadia nach raibh ábalta imeacht ón Úcráin lena dheirfiúr ná lena thuismitheoirí, triúr atá anois i gContae Chorcaí.

“Tá mé traochta,” a dúirt Nadia an tseachtain seo. “Ach tá mo dheartháir iontach sásta go bhfuil Sirius slán linn in Éirinn.”

D’eitil sí ó Bhaile Átha Cliath go Kraków, áit a raibh Sirius ag stopadh le cara, agus tháinig siad ar ais go hÉirinn i veain le heagraíocht charthanachta atá ag iarraidh peataí ón Úcráin a thabhairt ar ais do na teaghlaigh a d’imigh ón tír nuair a d’ionsaigh na Rúisigh.

“Tá siad ag taisteal ón Pholainn go hÉirinn an t-am go léir ag tabhairt madraí agus cat leo,” a dúirt Nadia, a d’fhoghlaim Gaeilge ina cuid ama féin agus í mar mhac léinn i mBéal Feirste ar feadh bliana.

“Bhí cara mo charad ag tabhairt aire dó, ach ní raibh a fhios agam ach nuair a bhain mé an teach amach, bhí sí ar laethanta saoire! Bhí mé ag caoineadh.

“Chuaigh mé go luath ar maidin mar bhí orm an cat a thabhairt go dtí an dochtúir chun páipéir a chríochnú.

“Sa deireadh fuair mé isteach nuair a tháinig a deirfiúr tar éis cúpla uair an chloig,” a dúirt Nadia.

Tá Sirius ainmnithe i ndiaidh Sirius Black in Harry Potter, a raibh dúil ag a deartháir ann.

D’imigh Nadia ó Chorcaigh Dé Máirt seo caite chun an cat a fháil agus tháinig sí ar ais Dé Domhnaigh.

“Tá mé sona sásta anois – agus tá mo dheartháir sásta go bhfuil an cat anois in Éirinn faoi dheireadh,” a dúirt sí.

“Tá Sirius i dteach mo charad i gCorcaigh mar tá madraí san áit ina bhfuil muid inár gcónaí faoi láthair, ach beidh muid le chéile gan mhoill.”

Tá Nadia, a tuismitheoirí Leonid agus Olga, a col ceathrar agus a mac ceithre mhí d’aois ag stopadh i gCorcaigh Thoir tar éis dóibh éalú ón tír le dhá mhilliún teifeach eile.

Agus dúirt sí go raibh muintir na háite an-deas leo – ach ba mhaith leo dul ar ais go dtí an Úcráin chomh luath agus is féidir.

“Tá na comharsana an-deas le mo thuismitheoirí – bíonn siad ag siúl sa cheantar agus thug ár gcomharsana bronntanais don Cháisc do mo thuistí,” a dúirt sí.