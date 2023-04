Siopaí leabhar Gaeilge faoi lán seoil don Nollaig

Bualadh bos go léir: Sinéad Nic Colaim ag ceannach bronntanas Nollag ag an siopa leabhar An Ceathrú Póilí i mBéal Feirste

Is é an t-am is fearr den bhliain é, agus má tá roinnt bronntanas fós le ceannach agat, gan amhras beidh bronntanais iontacha le ceannach ag an dá shiopa leabhar Gaeilge is mó sa tír: An Ceathrú Póilí i mBéal Feirste agus An Siopa Leabhar atá ag Conradh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath.

Labhair beirt bhainisteoirí na siopaí le Seachtain faoi cé chomh gnóthach agus atá siad an Nollaig seo, cad iad na leabhair is mó a bhfuil tóir orthu do pháistí i mbliana agus an raon bronntanas atá ar fáil acu.

Tá An Ceathrú Póilí suite laistigh de Chultúrlann McAdam Ó Fiaich ar Bhóthar na bhFál i mBéal Feirste. Dúirt Áine Nic Gearailt go raibh sí thar a bheith gnóthach. “Tá Leabhar Dathúchán na Nollag agus Leabhar Dathúchán Spóirt ann i mbliana. Tá na leabhair bheaga Mo Chuid Amhráin Ghaeilge ann, tá siad iontach deas, agus tá Mo Chuid Amhráin Nollag ann chomh maith.

“Tá a fhios againn go mbaineann paistí beaga an-sult astu mar is féidir leo an cnaipe a bhrú agus an t-amhrán a chloisteáil agus bíonn siad ag damhsa thart,” a dúirt sí.

“Bainimid an-sult as na leabhair nua a fheiceáil ag teacht isteach, is rud iontach é. Tá cúpla rud nua do na páistí mar shampla Ag Buzzáil sa Ghairdín a rinne Áine Ní Ghlinn agus Mo Chlub agus Mo Shaol, Risteard Mac Daibhéid agus Seosamh Ó Mairtín a scríobh agus Tadhg Mac Dhónaill a rinne na léaráidí. Insíonn an scéal an ceangal atá ag an CLG leis an saol agus le saol an teaghlaigh.

“Is é an ceann deireanach ná Cloch na Gréine le Jacqueline de Brún, seo leanúint ar aghaidh óna céad leabhar Scoil an Chnoic.”

Tá An Siopa Leabhar lonnaithe laistigh d’fhoirgneamh Chonradh na Gaeilge. Bíonn sé oscailte seacht lá na seachtaine agus tá siopa ar líne ann freisin.

“Táimid an-ghnóthach ar fad idir rudaí a ordaítear ar líne, ar an suíomh gréasáin nó go díreach ar an bhfón nó trí ríomhphost,” a dúirt Gráinne Ní Mhuilneoir, bainisteoir An Siopa Leabhar.

“Pléimid le daoine gach bealach agus ar na meáin shóisialta ar nós Instagram agus Twitter. Labhraímid le daoine ar ardáin éagsúla ar fud na tíre agus ar fud an domhain.

“Tá cúpla leabhar álainn a tháinig amach le déanaí, Amuigh Faoin Spéir, pictiúrleabhar le Sadhbh Devlin, maisithe ag Brian Fitzgerald agus Ag Buzzáil sa Ghairdín – tá sé sin go hálainn.

“Tá aistriúchán chomh maith ar an leabhar Twas the Night before Christmas, sé sin Cuairt San Nioclás. Is dócha gur tháinig sé sin cúpla seachtain ó shin agus tá sé ag eitilt amach mar atá.”

Gan amhras, díolann an dá shiopa leabhar seo roghanna éagsúla le haghaidh bhronntanais na Nollag. Ní féidir bronntanas níos fearr a fháil ná an Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhoghlaim i mbliana.