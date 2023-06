Sinéad Ann: amhránaí atá dílis dá cuid fréamhacha

Is amhránaí agus scríbhneoir í Sinéad Ann atá ag dul ó neart go neart. Eisíodh a céad singil

Lemonzest mí Dheireadh Fómhair seo caite agus tá sí ag obair ar EP nua i láthair na huaire.

Rac-cheol ailtéarnach a bhíonn ar bun aici den chuid is mó ach tá blas an-Ghaelach le haimsiú ina saothar freisin. Casann sí i nGaeilge agus i mBéarla, rud atá lárnach don fhéiniúlacht atá aici mar cheoltóir.

“Bhí an Ghaeilge i gcónaí an-tábhachtach,” a dúirt sí le Seachtain.

“D’fhreastal mé ar Ghaelcholáiste i mBaile Átha an Rí agus thug sé sin seans dom forbairt mar amhránaí is scríbhneoir nuair a bhí mé níos óige. Thug comórtais cosúil le Scléip agus an tOireachtas seans dom amhráin a scríobh agus iad a chasadh os comhair daoine eile den chéad uair.”

Bhí an-rath ar Shinéad Ann agus d’éirigh léi an comórtas Scléip a bhuachan faoi thrí, rud a thug an-mhuinín di. Bhain sí céim amach sa cheol nua-aimseartha san Institiúid BIMM in 2021.

Tá Sinéad tar éis sraith ceolchoirmeacha a chríochnú le déanaí. Bhí sí ag seinm sa Taibhdhearc i nGaillimh agus in Amharclann Smock Alley i mBaile Átha Cliath leis an gceoltóir Reylta an samhradh seo. Mí Eanáir seo caite, sheinn Sinéad ag an bhféile Celtic Connections i nGlaschú freisin.

Cé go bhfuil ag éirí go hiontach léi, bíonn Sinéad sásta labhairt faoi na deacrachtaí a bhíonn ag ceoltóirí neamhspleácha sa lá atá inniu ann chomh maith.

“Nuair atá tú neamhspleách, tá ort an-chuid de d’airgead agus am féin a chaitheamh. Go minic caithfidh dhá phost a bheith agat chun an saothar a chruthú.”

Ciallaíonn sé sin go mbíonn neart ceoltóirí faoi mhíbhuntáiste mura bhfuil áiseanna áirithe ar fáil dóibh cheana féin.

“Tá sé an-dúshlánach don dream atá lonnaithe faoin tuath mar shampla. Go bhfios dom níl ach seomra cleachta amháin i nGaillimh. Agus tá na hionaid cheoil mhóra ar fad i mBaile Átha Cliath. Caithfidh gach duine dul ann leis an slua a aimsiú.”

Ach is iad an bhainistíocht agus an fhógraíocht na costais is mó a bhíonn ar cheoltóirí neamhspleácha.

“Tá sé chomh daor,” a deir Sinéad. “Mura bhfuil an t-airgead acu cheana féin, tá sé an-deacair do cheoltóirí óga bainisteoirí a íoc... baineann costais áirithe le taifeadadh agus léiriúchán ach má tá tú ag iarraidh do cheol a chur amach os comhair daoine, sin an rud is costasaí.” Síleann Sinéad go bhféadfadh an rialtas níos mó a dhéanamh chun cuidiú le healaíontóirí neamhspleácha.

Anuas air sin, bíonn sé dúshlánach do cheoltóirí comhaimseartha fanacht dílis dá n-ealaín i dtionscal atá an-dírithe ar an mbrabús. Is minic a chuirtear níos mó béime ar an stíl nó an íomhá in ionad an cheoil féin.

Is féidir leis sin cur i gcéill áirithe a spreagadh i measc neart daoine sa tionscal, rud a chuireann frustrachas ar Shinéad.

“I gcónaí, is faoin gcaoi a mbreathnaíonn tú os comhair an lucht féachana é,” a deir sí. Mar sin, tá sé ríthábhachtach do Shinéad a bheith ionraic, neamhspleách agus dílis dá cuid fréamhacha ina ceol féin.

Is féidir le daoine ceol Shinéad Ann a aimsiú ar Spotify, SoundCloud agus ar na meáin shóisialta ar nós Instagram agus YouTube.