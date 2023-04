Seolann Rachel gnó As Gaeilge ar son na teanga

Ag 23 bliain d’aois, bhunaigh Rachel Brady ‘As Gaeilge’, gnó beag neamhspleách atá ar fáil ar líne.

Sheol Rachel a gnó chun daoine a spreagadh chun an Ghaeilge a labhairt, a léamh agus taitneamh a bhaint aisti agus chun níos mó Gaeilge a ghlacadh ina saol laethúil.

“Is é éiteas an ghnó ná daoine a spreagadh chun cibé Gaeilge atá acu a úsáid,” a dúirt Rachel le Seachtain.

“Is é an rud atá mé ag súil a dhéanamh ná daoine a spreagadh chun a bheith páirteach agus cúpla focal a fhoghlaim – fiú amháin más féidir liom duine amháin a chur ag rá ‘tae’ in ionad ‘tea’.”

Díolann As Gaeilge raon de dhearaí ildaite agus nua-aimseartha lena n-áirítear stáiseanóireacht, cártaí beannachta, priontaí, mugaí agus go leor eile.

Tá sé mar aidhm ag an ghnó an grá don Ghaeilge a mhéadú agus í a dhéanamh inrochtana do chách.

Tá dhá phaisean Rachel tugtha le chéile sa ghnó – dearadh grafach agus an Ghaeilge.

“Bhí dhá mhí agam ó bhain mé céim sa cheol amach agus tháinig mé ar dhearadh grafach. D’fhéach mé ar an chúrsa agus dúirt mé gurb é seo an rud ba cheart dom a bheith ag déanamh,” a dúirt sí.

“Chuaigh mé chuig comhairleoir gairme chun féachaint cad a d’fhéadfainn a dhéanamh. Thosaigh mé ag múineadh dearadh grafach dom féin. Cúpla mí ina dhiaidh sin, thosaigh mé ag glacadh le cliaint.”

Míníonn Rachel, arb as Béal Feirste í, nuair a bhí sí sa chéad bhliain ar an ollscoil, thosaigh a suim agus grá don Ghaeilge ag fás.

“Rinne mé Gaeilge go dtí an tríú bliain ar scoil, agus chuaigh mé go dtí an Ghaeltacht agus thaitin sé go mór liom, ach níor choinnigh mé ar aghaidh í,” a dúirt Rachel.

“I mo chéad bhliain ar an ollscoil, chuir mé spéis i stair na hÉireann agus i gcultúr iomlán na hÉireann. Tá mo chol ceathracha agus mo dheirfiúr líofa, mar sin bhí sé i gcónaí ar chúl m’intinne an Ghaeilge a fhoghlaim.

“Thosaigh mé ag foghlaim Gaeilge agus is as sin a tháinig an gnó. Bhí mé ag foghlaim Gaeilge agus bhí mé ag lorg rudaí nua-aimseartha, mar shampla bhí suim agam leabhar nótaí bándearg go hiomlán as Gaeilge a fháil.

“Faoin am sin, bhí na scileanna dearaidh ghrafaigh agam. Chuardaigh mé ar feadh i bhfad le haghaidh an méid a bhí á lorg agam agus ní raibh mé in ann é a aimsiú, mar sin chuaigh mé agus chruthaigh mé na táirgí nach raibh ann. Nuair a thosaigh mé ní raibh mórán daoine amuigh ansin á dhéanamh agus bhí sé iontach an gnó a fheiceáil ag fás.

“Dom féin, tá sé chomh tábhachtach go bhfeicfinn daoine nach mbeadh Gaeilge ar bith acu ag ceannach rud éigin do bhall teaghlaigh atá ag foghlaim na Gaeilge nó dóibh féin mar nár tháinig mé ó chúlra líofa. Sin an fáth a bhfuil an-dúil agam i bpriontaí dátheangacha.”

Is féidir gach táirge As Gaeilge a fháil ag https://asgaeilge.ie.