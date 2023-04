Seo mo Everest: Oisín ag dreapadh sléibhe 25 uair ar son banc bia

Tá Oisín Mac an Bhiocaire ag siúl go barr Everest an deireadh seachtaine seo – i mBéal Feirste.

Mar tá sé ag súil na hairde céanna le Everest – 8,849 méadar – in dhá lá ar Bheann Mhadagáin le hairgead a thiomsú do bhanc bia roimh an Nollaig. Tosóidh sé oíche amárach agus dar leis go mairfidh an t-éacht 42 uair an chloig. Beidh air siúl suas agus anuas go barr an tsléibhe 25 uair.

“Beidh mála codlata agam fosta agus beidh orm sos a ghlacadh ar an sliabh más gá,” a dúirt sé le Seachtain.

Beidh neart daoine ag tacú leis ag pointí áirithe ar an chnoc – ina measc Dáithí óg Mac Gabhann (6) atá ag iarraidh croí nua – le cur leis an fheachtas le hairgead a bhailiú don bhanc bia i dtuaisceart na cathrach.

Anuraidh thóg Oisín £7,000 don charthanas nuair a rinne sé dreapadóireacht ar sheacht mbeann Bheanna Boirche i gContae an Dúin.

Dhá bhliain ó shin thóg sé £6,000 as siúlóid 48 míle ar Chnoc Bheann Mhadagáin. “I mbliana beidh trí bhabhta agam thar dhá lá ag dul go barr an tsléibhe 25 uair,” a dúirt Oisín. “Siúlóid a bheidh i gceist – ní dóigh liom go dtiocfadh liom iad a rith!

“Tá sé thart ar 150 ciliméadar ach ó thaobh airde de beidh sé mar an gcéanna le Everest – agus sin an sprioc a bhí agam. Tá Everest 8,849 méadar agus tá Beann Mhadagáin 368 méadar, mar sin beidh orm é a dhéanamh 25 uair.”

Beidh corrdhuine ag déanamh corr-cheann leis go barr an chnoic, ach é féin a bheidh ag déanamh an iomláin acu.

“Tá cara dom Ciarán atá ag dul a thoiseacht liom agus déanfaidh sé an méid a dtiocfadh leis a dhéanamh, ach beidh mála codlata agam mar níl mise ag iarraidh imeacht ón sliabh go dtí go bhfuil siad uilig déanta.”

Tá sé ag iarraidh críochnú oíche Shathairn i ndiaidh dó 42 uair an chloig a chaitheamh ar an chnoc, a shuíonn go maorga thar an chathair. Ar ndóigh, caithfear a bheith iontach aclaí le tabhairt faoi rud mar seo – agus is cinnte go bhfuil Oisín, a d’fhág an mhúinteoireacht le comhlacht aclaíochta a bhunú. Is cóitseálaí é agus i rith na dianghlasála, rinne sé físeáin aclaíochta do pháistí scoile – ag an am baistíodh ‘Joe Wicks’ na Gaeilge air.

“Beidh mé ag obair ar an Déardaoin – ag teagasc spóirt i mBunscoil Mhic Reachtain agus Holy Cross Boys. Cinnte go mbeidh tuirse orm ag éirí Dé hAoine!

Ach bhí sos maith aige le déanaí – tháinig sé ar ais ó mhí na meala in Oileáin Mhaildíve lena bhean chéile úr Shauny seachtain ó shin!

“Beidh mo bhean chéile ar an chnoc ag déanamh cinnte go bhfuil mé maith go leor i rith an ama. Beidh sise agus madadh s’againn Luna ann an t-am ar fad.”

Dúirt Tomás Ó Néill ó bhanc bia Thuaisceart Bhéal Feirste go raibh sé an-bhuíoch d’Oisín.

“Tá géarghá le hobair s’againn ní hamháin i dtuaisceart Bhéal Feirste ach fud fad na tíre.

“Tá brú ar theaghlaigh go háirithe anois ag an am seo den bhliain. Tá brú breise na Nollag ar gach duine ar an drochuair ar an bomaite.

“Tá sé doiligh a rá cé chomh tábhachtach is a bhí an tacaíocht a thug Oisín dúinn, go háirithe anuraidh. Bhí muidne ábalta bréagáin a cheannacht do pháistí agus béilí breise do phinsinéirí, daoine nach mbeadh béile na Nollag acu.”

Dúirt Oisín: “Bhí ardú níos mó ná 50 faoin gcéad ar dhaoine sa phobal i dtuaisceart Éireann ag baint úsáid as na bancanna bia ó mhí Aibreáin agus tá níos mó ná 45 banc bia sa tuaisceart. Tá sé ríthábhachtach go mbeidh cuidiú ansin do na daoine a bhfuil an cuidiú sin de dhíth orthu.

“Tá daoine ag roghnú idir teas agus bia. Más féidir liomsa rud éigin beag mar seo a dhéanamh leis an phróifíl a ardú do na bancanna bia agus cuidiú le daoine thar an Nollaig, beidh mé fíor-shásta.”

Tá 25 comhlacht áitiúil ag déanamh urraíocht ar shiúlóid Oisín agus is féidir le léitheoirí Seachtain cuidiú leis ar an suíomh tiomsaithe airgid GoFundMe.