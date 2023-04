Seo ceann de na laethanta is fearr liom... agus thaitin sé le 46,000 duine eile!

Domhnach eile i bPáirc an Chrócaigh, an uair seo do pheil na mban. Is minic é ráite agam, tá seo ar cheann dos na laethanta is fearr liom san áit seo. Trí chluiche – sóisear, idirmheánach agus an cluiche sinsear.

De ghnáth ní bhíonn an cluiche sóisearach ach cuíosach. Bhuel i mbliana cheapas go raibh cluiche iontach ann.

Cheapas go mbeadh Aontroim i bhfad ró-mhaith d’Fhear Manach. Bhíos mícheart agus ar deireadh bhí an t-ádh le hAontroim comhscór a fháil. Dála an scéil sé geansaí ban Fhear Manach an geansaí is deise atá timpeall na laethanta seo – díreach ag rá fé mar a deireann na daoine cúl!

Bhíos mícheart leis an ndara cluiche chomh maith. Cheapas go mbeadh Laois i bhfad ró-mhaith do Loch Gorman, ach dheineadar ana-theacht aniar sa dara leath, ach bhí an lá le Laois ar deireadh.

Bhí slua ollmhór ó Laois ann ar an lá. Deinim amach go raibh leath an chontae ann – bhí peil na mban láidir riamh sa chontae seo.

Seo an chéad bhliain ná raibh Áth Cliath ná Corcaigh ann ar an lá mór le fada an lá agus ana-sheans go raibh amhras ar an lucht eagraithe mar gheall ar na sluaite. Ní raibh aon ghá, breis agus 46,000 a bhí ann.

Níl aon dabht ann ach go bhfuil éacht déanta ag an LGFA. Bualadh bos mór tuillte acu. Ar chúis éigin ní bheidh an slua céanna ann an tseachtain seo chugainn ar an gcamógaíocht agus ba cheart go mbeadh, beidh cluichí maithe ann!

Bhíos ag obair ann ar an lá agus seo lá gur breá liom a bheith ann. Bhíos suite thuas sna Ard-Chomhairle roimh dhul síos ar an bpáirc agus sí an tAire Oideachais Norma Foley a bhí suite taobh liom. Tá aithne agam uirthi le fada agus is ana-chomhluadar í.

Nuair a tháinig an Taoiseach isteach ghlaoigh sí sall air agus bhí comhrá maith againn fé chúrsaí caide agus é ag rá go raibh sé sásta do mhuintir Chiarraí agus a mbua ar Ghaillimh.

Den dara deireadh seachtaine as a chéile bhí Ciarraí sa Cheannáras agus seans deireadh a chur le gorta eile, an ceann a seo ann ó 1993. Tús maith againn le cúl ó Louise Ní Mhuircheartaigh agus d’fhanamar ann go dtí leathshlí tríd an dara leath nuair a fuair an Mhí cúl agus bhí ár bport seinnte as sin amach.

Is iontach iad foireann na Mí agus, le Vikki Wall ag lasadh gach rud mórthimpeall uirthi, bhíodar ag brú ar aghaidh i gcónaí. Níl aon dabht ach go bhfuil éacht déanta ag Ciarraí chomh maith le blianta beaga anuas agus go bhfuil an stuif acu anois bogadh chun cinn aríst agus tabhairt fé in athuair.

Bhíos ag caint le daoine ón ndá fhoireann tar éis an chluiche agus mar a shamhlófá bhí na Ciarraígh in ísle brí agus cailíní na Mí ar ‘Haigh deo’ – sin mar a bhíonn le cluiche mar seo.

Oíche ghradam na nAll Stars an chéad oíche eile a bhead leis na mná seo. Oíche iontach eile sa bhféilire.

Imreoir na bliana táim ag tuar Vikki Wall. Ní bheidh ionadh ar éinne fé seo!