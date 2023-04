Seo bliain mhór do na foirne as Corcaigh agus sraitheanna CLG le toiseacht

Cuirfear tús le Sraith Peile Allianz ag an deireadh seachtaine leis an tSraith Iomána le toiseacht an tseachtain dár gcionn.

Ceapann roinnt gurb é seo an comórtas is fearr ó thaobh an CLG de agus, le cluichí ag teacht an-ghasta idir seo agus deireadh mhí Iúil, is fiú d’anáil a tharraingt anois agus sult a bhaint as an aicsean a bheas ag teacht.

Roimhe seo, thugadh an tsraith deis do bhainisteoirí imreoirí úra a thriail ach níl an compord sin ann ag contaetha níos mó. I mbliana, tá 14 bhainisteoir idirchontae úra i gceannas agus beidh siad ag súil le tús maith mar ní bhíonn mórán ama chun rudaí a chur ina gceart roimh an chraobh.

Tá béim níos tábhachtaí ar an tsraith go háirithe do na foirne peile i Roinn a 2. Beidh siad ag iarraidh críochnú chomh gar do bharr an tábla agus is féidir leo chun é a chinntiú go mbeidh siad ag imirt i gcomórtas Sam Mhig Uidhir agus ní do Chorn Tailteann in 2023.

Nuair a smaoiníonn tú go bhfuil leithéidí Átha Cliath, Chill Dara, Dhoire, Chorcaí agus na Mí san iomaíocht sa roinn seo agus nach féidir ach le dhá fhoireann ardú céime a bhaint amach go Roinn a 1, beidh an-spéis ann ar cé a thiocfas amach chun cinn.

D’éirigh le Ciarraí an tSraith agus Craobh na hÉireann a bhaint anuraidh agus beidh le feiceáil an mbeidh an t-ocras ann a dara craobh as a chéile a bhaint. Ceapadh anuraidh go raibh an cumas ag seaimpíní 2021, Tír Eoghain, é a dhéanamh arís ach níor imir siad go maith in 2022.

Bhí bliain thar a bheith fada ag David agus Paudie Clifford chomh maith le Shane Ryan agus Paul Murphy agus d’éirigh leo craobhacha sóisir agus idirmheánach na hÉireann a bhuachan lena gclubanna. Ní dóigh liom go bhfeicfidh muid mórán de na deartháireacha Clifford sa tSraith mar go bhfuil sos ag teastáil uathu.

Seo bliain mhór do na foirne as Corcaigh agus tá mé ag dúil go mór le hiad a fheiceáil ag imirt.

Is iad Pat Ryan agus John Cleary atá i gceannas ar fhoirne iomána agus peile an chontae i mbliana. D’éirigh leis an dá fhoireann comórtais na réamhbhabhtaí – Comórtas Sraithe na Mumhan agus Corn Mhic Craith – a bhaint agus is léir mar sin go bhfuil an obair déanta acu le tamall agus iad chun tosaigh ar na foirne eile i láthair na huaire, ach tá sé luath fós!

Tá an bravado a bhíodh ag foirne Chorcaí in easnamh le fada. Tá sé thar am go bhfeicfeadh muid iad ag tabhairt freagra air sin agus an díograis a theastaíonn ar ais.

Beidh le feiceáil an mbeidh an móiminteam atá acu sa séasúr réamh- bhabhta ábalta fanacht don bhliain uilig. Má tá, seans go gcluinfidh muid búireach na Reibiliúnach ar ais sna staideanna agus na laethanta fada faoi lán seoil.