Séasúr úr san Astráil le 21 imreoir as Éirinn ann

Cuirfear tús le séasúr úr Pheil Astrálach na mBan amárach leis an séasúr ag rith go dtí an deireadh seachtaine deireanach de mhí na Samhna.

Beidh 21 imreoir as Éirinn ag imirt ann i mbliana ar 12 fhoireann as na 18 atá ag feidhmiú sa tsraith. Tá ceithre chlub nua ar bord sa tsraith, le Essendon, Hawthorn, Port Adelaide agus Sydney ann.

Den chéad uair beidh imreoirí ag fáil airgid, leis an scála ag tosnú ar €26,830 go dtí an pá is mó ag €49,255. Go dtí i mbliana, bhíodh an tsraith á himirt san earrach agus ciallaíonn sé go raibh imreoirí in ann an dá chód a imirt.

Chonaic muid leithéidí Sarah Rowe, Aishling Sheridan, Orla O’Dwyer ag imirt san Astráil agus ag teacht abhaile chun peil a imirt dá gclub agus don chontae.

I mbliana, mar go bhfuil am an tséasúir ina n-imrítear athraithe, rinne go leor de na peileadóirí cinneadh gan imirt sa bhaile chun díriú ar an pheil Astrálach amháin. Ba iad Sinéad Goldrick, Vikki Wall, Orlagh Wall agus Bláithín Mackin a d’imir don chraobh i mbliana go bhfios dom agus seans maith go mbeidh níos lú imreoirí arís ann an bhliain seo chugainn.

Ní rud nua é, áfach, go bhfuil imreoirí ag fágáil na tíre seo chun peil a imirt thar lear ach seo an chéad uair a bheidh siad ag fáil íoctha as go gairmiúil. Cinnte, níl éinne chun éirí saibhir as ach is iontach an deis é saol úr sa tír eile a fheiceáil chomh maith le peil ghairmiúil agus an cur chuige uilig timpeall air sin a thriail.

Bhí an-tionchar ag Orla O’Dwyer ar an tsraith le cúpla bliain anuas le Brisbane Lions. Bhuaigh siad an comórtas in 2021 agus bhí sí ar an chéad bhean as Éirinn ar fhoireann na hAstráile nó na Gradaim All-Stars anuraidh. Bí ag súil le séasúr eile den scoth uaithi.

Ba iad na Adelaide Crows a bhain an tsraith anuraidh le Ailish Considine ag imirt ina cúigiú séasúr i mbliana agus dhá bhonn Premiership buaite aici. Tá Cora Staunton agus Bríd Stack ar ais arís le Great Western Sydney Giants agus Sinéad Goldrick ar ais le Melbourne Demons.

Tá mé féin ag súil go mór le Vikki Wall a fheiceáil ag imirt le North Melbourne. Bhí go leor cainte fúithi i mbliana agus tar éis Craobh na hÉireann a bhaint leis an Mhí, bhí an-dul chun cinn déanta aici ins na cluichí cáilithe le North Melbourne.

Cinnte, tá an fhisiciúlacht, luas agus scil aici agus cuirfidh a foireann chun páirce Dé Sathairn in aghaidh Gold Cost.

Craolfar na cluichí beo ar TG4 arís i mbliana.