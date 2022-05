Séasúr a deich de Today sa channa ar an Aoine agus mé ag baint an tsuilt chéanna astu fós

Táimid ag teacht go dtí deireadh an tséasúir ar an gclár Today – séasúr uimhir a deich sa channa ar an Aoine. Tá dhá scéal dhifriúla ann idir an chead lá sa tsraith seo agus na laethanta seo.

Is cuimhin liom nuair a thánamar ar ais sa bhfómhar bhí srianta Covid i bhfeidhm agus sinn ag déanamh tastálacha gach Luan. Níor stop sé sin go dtí mí an Mhárta.

Ní raibh cead ach ag seisear sa stiúideo ag aon am amháin. Is fuirist dearúd a dhéanamh ar an méid atá curtha dínn againn.

Fiú ag teacht ar ais tar éis na Nollag agus na huimhreacha ard, bhí caint ann go mbeadh rudaí dian ar dhaoine aríst.

Agus ansan thar oíche más maith leat bhí rudaí ag socrú síos agus an ‘gnáthshaol’ ag teacht ar ais.

Cé go bhfuil mascanna fós á gcaitheamh againn in RTÉ i gCorcaigh, tá gach aon rud eile imithe ar ais mar a bhí – seachas cóisir ‘wrap’, ní bheidh ceann againn.

Bhí daoine ag tabhairt amach fé seo ach le bheith fírinneach is cuma liom sa diabhail. Ní bhíonn iontu ach oícheanta a mbíonn daoine ag troid lena chéile!

In aon chomhlacht ní maith le daoine a bheith le chéile ag an obair agus ní athraíonn sé sin ar oíche sa phub!

Bhí Sinéad Kennedy ar shaoire mháithreachais agus tháinig sí ar ais tar éis na Nollag agus áthas orm í a fheiscint. Is duine gealgháireach í agus ní bhíonn sí riamh i ndrochghiúmar agus lasann sí an áit nuair a thagann sí isteach.

Toisc go mbíonn Sinéad liom ag tús na seachtaine agus Maura don leath deireanach, imíonn an t-am chomh tapa.

Le bheith fírinneach ó tháinig Sinéad dhá bhliain ó shin níl a fhios agam cá bhfuil an t-am imithe!

Rud amháin ná braithim uaim is ea an bóthar idir Tobar Pheadair agus Corcaigh. Sa gheimhreadh bíonn an aimsir go holc agus na laethanta seo bíonn gach tarracóir sa chontae amach romham! Níl aon éalú uaidh.

Cé go bhfuil muid i gCorcaigh le deich mbliana ní mór na háiteanna go rabhas ann sa chathair féin. Mar shampla tá áit go dtugann siad Cyprus Avenue air, áit cheoil a bhfuil cáil uirthi.

Bhuel, den gcéad uair anocht táim ag tabhairt fé. Níl sé ach timpeall an choirnéil ón obair. Ní raibh a fhios agam go raibh sé chomh cóngarach.

Bhíos ag caint le Danny O’Reilly ós na Coronas agus tá siad ag seimnt ann anocht. Níl fhios agam cad é an uair dheireanach a bhíos ag ceolchoirm? Agus is cuma liom.

Tá sceitimíní áthais orm ó mhaidin.

Beidh oíche iontach ann agus is dócha go mbeidh sé le feiscint ar m’aghaidh ar an gclár amárach. Má bhíonn súile traochta i’m cheann tá’s agaibhse canathaobh, ach ná bígí á rá leis na Béarlóirí!

Táim ag súil le cúpla lá saoire, ach ní fada a bhead.

Tá dualgaisí an Róis agus dhá shraith do TG4 le déanamh agus gan dabht Seachtain, gach seachtain gan teip! Níl aon éalú uaimse ach an oiread!