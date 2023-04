‘Seans deiridh le tuairim ar thodhchaí na Gaeltachta a léiriú’

Tá sé ráite ag an ngníomhaí Gaeltachta Donncha Ó hÉallaithe gur féidir go bhfuil an seans deireanach ag an bpobal tuairim a nochtadh faoi bhille ar thodhchaí na Gaeltachta.

Bhí Ó hÉallaithe ag caint ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta tar éis gur fógraíodh go raibh síneadh ama tugtha don phobal aighneachtaía chur go dtí Comhchoiste Oireachtais na Gaeilge agus na Gaeltachta maidir le Bille Údarás na Gaeltachta.

Is é an Bille seo a mholann gur cheart toghcháin an Údaráis a thabhairt ar ais, i measc rudaí eile.

Tá sé tugtha le fios ag Cathaoirleach an Chomhchoiste, Aengus Ó Snodaigh, go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ar an mBille agus go mbeidh ceithre chruinniú acu le linn mhí na Bealtaine chun éisteacht le haighneachtaí ó ionadaithe pobail.

Dúirt Donncha Ó hÉallaithe go raibh súil aige go mbeadh deis ag go leor daoine aighneachtaí a chur ar aghaidh chun go gcloisfí a nglór.

“Tá sé an-tábhachtach má tá an Bille seo le leasú go ndéanfar é a leasú i gceart le maitheas a dhéanamh agus le go mbeidh an tÚdarás ag feidhmiú níos éifeachtaí ar mhaithe le cur chun cinn na Gaeltachta.”

Thug Ó hÉallaithe le fios go raibh sé sásta go raibh toghcháin le tabhairt ar ais mar go ndearna an cinneadh in 2012 deireadh a chur leis an toghchán chun ionadaithe ó na pobail Ghaeltachta éagsúla a thoghadh dochar don chaidreamh idir an pobal agus an tÚdarás.

“Tá sé go maith go bhfuil an Bille le leasú anois ach seo an deis a chinntiú go ndéanfar an leasú a theastaíonn.”

Dar le hÓ hÉallaithe, leasú amháin is gá a dhéanamh ná na teorainneacha atá ar an nGaeltacht. Dúirt sé go raibh níos mó vótaí ag eastáit tithíochta i gcathair na Gaillimhe nach raibh ach ina bpobal breac-Ghaeltachta ná mar a bhí i bpobail Ghaeltachta na Mumhan le chéile.

Mhol sé freisin go mbeadh cumhacht ag an Údarás maidir le cúrsaí tithíochta.

Beidh Donncha Ó hÉallaithe ag tabhairt fianaise don Chomhchoiste Dé Céadaoin seo chugainn agus leanfaidh na héisteachtaí go dtí an 24 Bealtaine.