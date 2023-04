Seans comhartha láidir eile a leagan síos anois in aghaidh na Fraince

De réir na dtuairiscí sna meáin, bhí ardmholadh tuillte ag na hÉireannaigh as an taispeántas iontach a bhí acu sa chéad bhabhta de Chomórtas na Sé Náisiún.

Bhuaigh siad 34-10 in aghaidh na Breataine Bige ag an deireadh seachtaine. Seo an chéad uair le deich mbliana gur éirigh le hÉirinn an lámh in uachtar a fháil ar fhoireann na Breataine Bige in Caerdydd.

Thosaigh siad ar luas lasrach ag aimsiú trí úd ó Caelan Doris, James Ryan agus James Lowe taobh istigh de 20 nóiméad agus bhí siad 27-3 chun cinn ag leatham. Níl sé sin ró-dhona go háirithe agus Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong agus Cian Healy in easnamh le gortú agus an Leon Robbie Henshaw fós le teacht ar ais ó ghortú chomh maith.

Luaigh an t-iriseoir Steve James ón Times i Londain “go raibh foireann na hÉireann cosúil le foireann na All Blacks in amantaí nuair a bhí siad i mbarr a réime”. Ardmholadh cinnte ach mar is eol dúinn uilig níl aon chorn buaite fós agus ní scaoth breac, ní tréad caora.

Beidh Andy Farrell sásta leis an dóigh ar thug a fhoireann faoin dúshlán seo ach mar a luaigh sé féin, tá obair le déanamh acu leis an Fhrainc ag cuairt Dé Sathairn.

Dúirt Farrell go gcaithfidh siad oibriú ar chúrsaí smachta. Ghéill siad 10 gcic éirice, sé cinn ag teacht ó Andrew Porter agus tá Farrell ag iarraidh leanúnachas a fheiceáil ina gcuid taispeántas.

Tá na trí chluiche dheireanacha i gComórtas na Sé Náisiún caillte ag Éirinn in aghaidh na Fraince ach bhí cluiche níos crua ag an Fhrainc ná mar a bhí go leor ag súil leis in aghaidh na hIodáile Dé Domhnaigh nuair a thóg sé úd deireanach ó na Francaigh chun bua 29-22 a chrochadh leo.

Dúirt Shaun Edwards, cóitseálaí cosanta na Fraince, go raibh “an t-ádh leo in aghaidh na hIodáile” ach mhothaigh sé “muna mbeidh feabhas mór ar a dtaispeántas in aghaidh na hÉireann, tá an baol ann go gcaillfidh muid le 15, 20 nó 30 pointe”.

Tá na Francaigh ag cuartú a 15ú bua as a chéile ach ghéill siad ciceanna éirice ró-éasca do na hIodálaigh agus beidh orthu gearradh siar ar na botúin sin. In éineacht leis sin, caithfidh siad feabhas a chur ar an fhéinsmacht. Fuair Charles Ollivon cárta buí sa 52ú bomaite agus bhí deacrachtaí acu leis an ruc, ag géilleadh ciceanna éirice ansin chomh maith.

Mar sin, beidh an dá fhoireann ag iarraidh foghlaim ón tseachtain seo caite agus díriú ar fhéinsmacht níos fearr. Bíonn an Fhrainc an-láidir ó thaobh an tsínidh amach de ach tá gortuithe ag cur as dóibh fosta.

Ach tá rudaí maithe ag tarlú fosta, le Ethan Dumortier ag aimsiú úd ina chéad chluiche sa gheansaí ghorm agus é ar an chliathán in áit Gabin Villiere, a bhí ar dóigh sa chomórtas anuraidh.

Seo seans ag na hÉireannaigh teachtaireacht láidir a thabhairt do chách, go háirithe agus an seans ann go gcasfaidh an dá fhoireann seo ar a chéile i mbabhta ceathrú ceannais de Chraobh an Domhain níos moille sa bhliain.