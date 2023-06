Seachtain stairiúil do Dháithí óg Mac Gabhann agus saoirse na cathrach aige

Sé bliana d’aois atá Dáithí, a bhfuil trasphlandú croí de dhíth air ó rugadh é, ach is beag duine dá chomhaois a bhfuil an oiread bainte amach acu agus atá ag an ngarsún cróga seo.

Ar an gCéadaoin seo caite tháinig feidhm leis an dlí a bhfuil ainm Dháithí luaite leis, a chiallaíonn go bhfuil gach duine sa Tuaisceart áirithe ina dheontóir orgán mura bhfuil cúis ag an duine sin gan orgán a dheonú.

Agus ar an Satharn bhronn Ardmhéara Bhéal Feirste, Tina Black, saoirse na cathrach ar an bhfear óg ag ócáid ag Halla na Cathrach. Ba thoradh é an bronnadh sin ar vóta d’aon ghuth na comhairle – an rud is annamh is iontach – chun an t-aitheantas seo a bhronnadh ar Dháithí mar gheall ar a fheachtas.

Cuireadh puball mór sorcais ar fhaiche Halla na Cathrach chun an searmanas a reáchtáil agus fáilte a chur roimh Dháithí, a mhuintir agus a chairde.

“Buachaill ar leith agus eisceachtúil é Dáithí a bhfuil spreagadh tugtha aige do go leor daoine óga eile atá ag feitheamh ar dheontóir,” a dúirt an tArdmhéara.

“Is spreagadh é crógacht Dháithí, buachaill atá tar éis imeacht faoi scian le haghaidh obráidí croí agus é chomh hóg.

“Is iontach an rud go bhfuil sé ag fáil aitheantas cuí le haghaidh a fheachtasaíochta chun aird an phobail a dhíriú ar cheist thábhachtach.”

Dúirt an tArdmhéara gur léirigh cinneadh na comhairle saoirse Bhéal Feirste a bhronnadh ar Dháithí chomh bródúil agus atá pobal na cathrach as agus gur “údar mórtais agus áthais dom a bheith anseo chun comhghairdeas a dhéanamh le Dáithí cróga agus a mhuintir”.

Dúirt athair Dháithí, Máirtín, gurb é an Satharn ‘lá Dháithí’. “Tá an oiread áthais orainn go bhfuil tacaíocht na cathrach is iontaí ar domhan againn ar an lá stairiúil seo agus beimid i gcónaí buíoch as seo.”