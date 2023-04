Seachtain iontach do na lúthchleasaithe agus Éire lán dóchais don todhchaí

Ar dtús, d’éirigh le Israel Olatunde críochnú sa séú háit i mbabhta ceannais 100m agus an chur-iarracht náisiúnta a bhí ag Paul Hession a bhriseadh ag am 10.17 soicind. Seo an chéad uair a d’éirigh le fear as Éirinn a bheith sa bhabhta ceannais.

Ansin, bhris Rhasidat Adeleke a cur-iarracht féin sa 400m, ag críochnú sa chúigiú háit in am 50.53 ina céad bhabhta ceannais 400m. Taispeántas den scoth agus gan dabht, tá todhchaí mhór ag an bheirt acu atá 20 agus 19 mbliana d’aois faoi seach.

Chuir Mark English deireadh le seachtain iontach le bua boinn cré-umha sa rás 800m, leis an dochtúir ó Dhún na nGall ríméadach.

Ach sheas taispeántas Chiara Mageean amach go mór dom. Bhuaigh sí bonn airgid sa 1,500m chun cur leis an bhonn airgid a bhuaigh sí ag na Cluichí Comhlathais i mbliana agus ba léir cé chomh mór is a chuaigh an bonn sin i bhfeidhm uirthi leis an agallamh iontach a rinne sí le David Gillick ina dhiaidh ar RTÉ.

Anuraidh, chuir gortú isteach go mór uirthi agus í ag críochnú sa 11ú háit sna babhtaí cáilithe 1,500m ag na Cluichí Oilimpeacha agus í croíbhriste, ach bhí sí in áit i bhfad níos fearr i mbliana.

Ba ríshoiléir é cé chomh muiníneach is a bhí sí roimh an bhabhta ceannais, ag rá le hiriseoirí “go bhfuil sí ar dhuine de na lúthchleasaithe is fearr amuigh ansin agus beidh mé á chur sin in iúl sa rás.

“Muna bhfaighidh mé bonn óir, tá súil agam go mbainfidh mé bonn airgid agus muna mbeidh bonn airgid agam, tá súil agam go mbeidh ceann cré-umha agam”. Bhí sé iontach caint mar sin a chluinstin mar tá Ciara tar éis a bheith an-ionraic faoi cé chomh neirbhíseach is a bhíonn sí roimh rásanna. Tá sé sin tar éis cur isteach ar a taispeántas ar an lá. Tá go leor oibre déanta aici ar a meon agus an staid a chaithfidh sí a bheith chun iomaíocht ag an leibhéal is airde.

Ní síceolaí mé ach tá mé cinnte go mbeidh Sarah Healy in ann go leor a fhoghlaim ó Chiara Mageean. Bhí Sarah thar a bheith díomách faoin dóigh ar chríochnaigh a ról sa chomórtas 1,500m in München.

Seo bean óg a bhris cur-iarracht Sonia O’Sullivan fé 23 sa 1,500m níos luaithe i mbliana ach bhí a hagallamh tar éis na réamhbhabhtaí in München an-ionraic. Dúirt sí “gur thit sí as an rás - arís”.

Seo an cheathrú huair nár léirigh sí an cumas atá aici ar an stáitse is mó agus d’admhaigh sí go mbíonn sí ag streachailt go mór le néaróga agus an taobh síceolaíochta de. Guíonn muid gach rath uirthi leis seo agus go deimhin is eiseamláir iontach í Ciara di.

Spreag an tseachtain sin muid uilig. Is iontach go bhfuil muid in ann díriú ar scéalta maithe a thugann faoiseamh dúinn ó thrioblóidí agus buairt a bhíonn ar dhaoine sa saol. Comhghairdeas mór leis na lúthchleasaithe ar fad.