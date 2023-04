Scoláirí ag filleadh ar na Coláistí Samhraidh faoi dheireadh

Tá siad ag teacht! Fillfidh na mílte páistí samhraidh ar an nGaeltacht ag deireadh na seachtaine seo agus na Coláistí Samhraidh ag oscailt den chéad uair ó 2019.

Beidh formhór na gcoláistí ag cur fáilte roimh dhéagóirí tar éis a bheith dúnta ar feadh dhá bhliain de bharr na paindéime.

Ní hamháin go gcuirfidh geilleagar na Gaeltachta fáilte roimh fhilleadh na nGaeilgeoirí óga – meastar gur fiú thart ar €50 milliún in aghaidh na bliana an gnó – ach ceaptar freisin go gcuirfidh sé le beatha na Gaeltachta.

Nuair a thuirlingíonn na daltaí i gColáiste na Rinne i bPort Láirge ag an deireadh seachtaine, léireoidh sé tús úr le ré nua bhríomhar i saol na Gaeltachta sna Déise.

“Tá eileamh mór ar na cúrsaí atá á dtairiscint againn,” a dúirt bainisteoir Choláiste na Rinne, Liam Suipéal, le linn agallamh raidió.

“Is mór an tionchar a imrítear ar an bpobal nuair a thagann, mar a thagann anseo, 1,000 dalta anseo gach bliain.

“Cuireann sé beatha nua sa phobal gach samhradh nuair a chloiseann tú na daltaí ag teacht agus ag imeacht chuig ranganna is cluichí is eile.

“Tá toscaí eacnamaíochta i gceist, tá fostaíocht ann do dhaoine agus cuirtear leis an dtuiscint a bhíonn ag daoine faoin nGaeltacht agus a pobal.”

Cé go bhfuil na daltaí ag filleadh ar Ghaeltacht na Rinne ar an Satharn, agus ar choláistí i gceantair eile freisin, ní bheidh sé choláiste ag athoscailt de bharr cúinsí éagsúla.

Chinn Coláiste na Mumhan i mBéal Átha an Ghaorthaidh, an coláiste Gaeilge is sine sa tír, gan athoscailt de bharr deacrachtaí le foireann a earcú chun na cúrsaí a reáchtáil.

Buille trom don phobal áitiúil ab ea an cinneadh.

Ach tá siad dóchasach go mbeidh na cúrsaí á reáchtáil mar is gnáth an samhradh seo chugainn.

De réir an eagrais feachtais Misneach, tá níos mó tacaíochta de dhíth ar mhná tí.

“Spreagann na coláistí samhraidh geilleagar na Gaeltachta chuile bhliain,” a dúirt an t-eagras. “Ach caithfidh an rialtas iad a mhaoiniú mar is ceart sa ghearrthréimhse.”