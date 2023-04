Sciuird an tsamhraidh: cósta breá, tránna galánta agus radhairc áille i Maigh Eo

Tugann láithreoir An Cósta Thiar Áine Ní Bhreisleáin treoir dúinn chuig na háiteanna is fearr le haghaidh saoire i gcontae Gaeltachta Mhaigh Eo an samhradh seo

Tá m’aghaidh tugtha siar go Contae Mhaigh Eo an tseachtain seo a léitheoirí, contae a bhfuil iontaisí agus radharcanna áille go flúirseach inti – go háirithe sna ceantracha Gaeltachta: Tuar Mhic Éadaigh, Acaill agus Iorras.

Más fiántas, fairsinge agus cósta breá atá uaibh, tá sibh san áit cheart i Maigh Eo agus bratacha gorma ag naoi gcinn de na tránna sa chontae, go leor acu sa Ghaeltacht.

Cuireann Coláiste Uisce cúrsaí Gaeltachta agus go leor imeachtaí eachtraíochta ar fáil d’idir óg agus aosta i gCuan Oiligh.

Tá Páirc Naisiúnta Bhaile Chruaiche aitheanta mar láthair iontach réalteolaíochta, mar gheall go bhfuil stádas spéire dorcha ag an pháirc, ach is turas deas atá ann sa lá freisin – buailigí isteach chuig a gcaifé Ginger and Wild.

Má tá lóistín neamhghnách uaibh ar Oileán Chloigeann i gCill Chomáin, tá sin ar fáil i sean-stáisiún an Gharda Cósta nó i bhfaighneoga campála atá á reáchtáil ag Belmullet CGS. Tá lóistín le fáil fosta i bhfaighneoga feirme i mBéal an Mhuirthead ag Geraghtys Farmyard Pod.

Tá mo chroí istigh i dtithe solais agus tá ceithre cinn acu in Iorras agus is féidir turas a dhéanamh thart ar theach solais an Fhóid Dhuibh. Bíonn deis caife agus cácaí milse a cheannacht ón Bhosca Capall in aice na céibhe gach deireadh seachtaine ansin agus níl Ionad Deirbhile i bhfad uaibh ach an oiread.

Daoibhse gur maith libh béaloideas, tugaigí cuairt ar Thobar Deirbhile ar an Fhál Mhór, áit a ndeirtear a bhfuil leigheas do ghalar súl.

Tá baile breá i mBéal an Mhuirthead féin, le neart siopaí agus ionad spraoi do pháistí. I measc rogha bhreá lóistín an bhaile sin tá Óstán an Talbot, an Broadhaven Bay agus an Erris Coast.

Gheobhaidh sibh seisiún breá ceoil sa Lobster Pot agus Healy’s i mBéal an Mhuirthead agus greim blasta nó lóistín sa Western Strands ar an bhaile. Daoibhse atá ag lorg lóin ar an bhaile, tá An Builín Blasta agus Caifé Lúnasa i measc na roghanna atá ar fáil.

Cuirfidh snámh i linn farraige Bhéal an Mhuirthead fonn béile oraibh – agus gheobhaidh sibh grianghraf deas do na meáin shóisialta!

Níl ganntanas tithe ósta ann – cuireann Tábhairne an Sea Rod i nDumha Thuama lóistín ar fáil, seasaigí isteach i siopa agus tábhairne Denny’s i Ros Dumhach, i dTigh John Joe ar an Eachléim nó i dTigh Uí Chonghóile i gCeathrú na gCloch do chraic agus comhrá.

Cuireann Teach Ghreannaí, atá suite ar an Chorrán Bhuí, lóistín ar fáil i mbotháin adhmaid agus bíonn béilte ar fáil ansin fosta. Tá cáil ar Thábhairne Úna ar an Fhód Dhubh as a bhfáilte agus bíonn bia acu i rith an tsamhraidh.

Má tá fonn oraibh aghaidh a thabhairt ar an fharraige le tamall iascaireachta a dhéanamh, éanacha agus deilfeanna a aimsiú nó cuairt a thabhairt ar Oileáin Inis Gé, atá tréigthe le fada, tá rogha bhreá comhlachtaí le freastal oraibh sa Ghaeltacht.

Bíonn craic ar dóigh ar bord an bháid le Micheál Keane ar Blacksod Sea Safari agus inseoidh sé seanchas agus stair an cheantair daoibh. Gabhaigí chun farraige fosta le Belmullet Boat Charters agus tá turais ag Geraghty Charters ó Dhumha Goirt in Acaill chuig na beanna agus Inis Gé.

Ní bheidh teaghlaigh ná grúpaí díomhaoin más imeachtaí ar an trá nó ar muir atá uaibh – is féidir a bheith ag tonnmharcaíocht le Tonn Nua Surf ar Thrá na Glaise agus tá cadhcáil, céaslóireacht agus tonnmharcaíocht ar fáil ag Wavesweeper Sea Adventures, Béal an Mhuirthead.

Intíre, i dTuar Mhic Éadaigh, tá Drioglann Loch Measc ag tairgeadh jin agus uisce beatha agus is féidir turas a fháil ar an fhoirgneamh sin.

Is fiú cuairt a thabhairt ar Thigh Thuathail i nGort Fraoigh, áit a bhfuil tábhairne, seansiopa agus oifig an phoist, tá trucail ag an gCaife Glas in aice le Halla Thuar Mhic Éadaigh ag cur bia ar fáil agus tá ceol, leaba agus fáilte chroíúil Thigh Mháire Luke i nGort Mór.

Molaim go mór turas a thabhairt ar Oileán Acla – ach bígí ullmhaithe don aimsir – beidh sé grianmhar ar maidin agus ag báisteach ag am lóin!

Tapaígí an deis cuairt a thabhairt ar thrá álainn na Coime, a bhíonn plódaithe le turasóirí ar lá gréine. Gheobhaidh sibh blaiseadh de stair na hÉireann ag Caisleáin Chill Damhnait, áit a mbíodh Gráinne Mhaol tráth, agus tá seanreilig stairiúil in aice láimhe. Gabhaigí ar shiúlóid go baile tréigthe an tSléibhe Mhóir, áit a bhfuil iarsmaí den seansaol.

Tá réimse imeachtaí ar muir agus talamh ag Ionad Oideachais Allamuigh Acla agus tonnmharcaíocht ag Blackfield Watersports agus Achill Surf Centre, an péire ar an Chaol, i lár an oileáin.

Tá clú agus cáil ar an bhealach ghlas ó Chathair na Mart go hAcaill agus is féidir gnáthrothair agus cinn leictreacha (molaim iad!) a fháil ó Achill Bikes, Dumha Acha, ó Achill Sound Bike Hire i nGob an Choire agus tá Blasta Bikes ar an Chaiseal fosta. Ó thaobh lóistín de ar an oileán tá Óstán Ghob a’ Choire agus Óstán Oileán Acla in aice an droichid isteach chuig an oileán agus Achill Cliff House ar an Chaol, a bhfuil béim ar leith acu ar bhia mara, agus neart tithe lóistín eile.

Mholfainn Tábhairne Gielty’s ar an oileán do cheol traidisiúnta agus bia blasta, An Currach ar an Chaol, bainigí triail as Blasta ar an Chaiseal, sceallóga agus iasc san Islander ar an Chaol agus The Salt Dock ag Salann Mara Acla i mBun an Churraigh.

Tá Gaeltacht Mhaigh Eo iargúlta, álainn agus éagsúil. Cuirigí deireadh seachtaine nó níos faide i leataobh le dul ag spaisteoireacht ann – is fiú go mór an taisteal.