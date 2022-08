Sciuird an tsamhraidh: ag dul siar go Conamara, áit a mbíonn an chraic is an spraoi

Tá mé tagtha i dtír an tseachtain seo go cladaí áille Chonamara agus go Cois Fharraige don sciuird samhraidh – níl an samhradh thart go fóill bíodh a fhios agaibh!

Chaith mé tréimhse i mo chónaí i mBaile an tSagairt ar an Spidéal nuair a thosaigh mé ag obair le Nuacht TG4 blianta ó shin, agus chuir mé aithne mhaith ar an cheantar agus ar dhaoine ann fríd mo chuid oibre ó shin.

Tosóidh mé sa cheantar Gaeltachta is gaire do chathair na Gaillimhe – baile Bhearna, áit a bhfuil rogha bhreá don té a dtaitníonn bia blasta leo!

Tá cáil ar Óstán an Twelve, sa bhaile – áit a mbíonn píotsa lámhdhéanta agus biachlár leathan sa bheár, agus ansin tá bialann West ann fosta, d’ócáidí speisialta, le biachlár áitiúil, séasúrach.

Trasna an bhealaigh ón Twelve tá bia mara de gach sórt ar fáil i dTábhairne Donnellys agus ar an ché féin tá O’Grady’s on the Pier – déanaigí áirithint dó seo, nó bíonn ráchairt mhór ar tháblaí ann. Mholfainn siúlóid dheas i gCoill Bhearna, ní miste cén sórt aimsire atá ann, beidh foscadh agaibh faoi scáth na gcrann.

Faighigí caifé agus rud inteacht milis i gcaifé Nourish agus tugaigí aghaidh siar ar imeall Chuan na Gaillimhe siar – mholfainn Tigh Phádraicín sna Forbacha, áit a mbíonn lóistín deas cois trá agus bialann den scoth acu – tchífidh sibh scaifte i dtólamh stoptha anseo.

Tá lóistín agus bia le fáil in Óstán Chois Fharraige (nó an Connemara Coast) agus éileamh mór ar sheomraí ann.

Má tá cúraimí oibre oraibh le linn na saoire, tá go leor de na hionaid gteic le spásanna sealaíochta oibre ar fáil iontu lonnaithe anseo – sna Forbacha, aran Spidéal, an Cheathrú Rua, Carna agus i gCeantar na nOileán.

Tá cáil ar an Spidéal mar láthair do cheoltóirí, ealaíontóirí agus turasóirí le fada. Nuair a bhínn i mo chónaí anseo is iomaí cuairt a thug mé ar an Cheardlann ar imeall an bhaile. Mholfainn daoibh stopadh anseo – ghabháil isteach sna siopaí deasa, ina measc An Spailpín do na T-léinte is úire i nGaeilge, an caoladóir Ciarán Hogan agus an t-ealaíontóir Andrea Rossi, i measc go leor eile. Thig libh greim a fháil le hithe sa Bhuillín Blasta, agus beidh ábhar léitheoireachta agaibh lena linn ó shiopa Chló Iar-Chonnacht.

Tá rogha ar dóigh d’éadach Éireannach, bronntanais agus ceardaíocht i Siopa Standún agus thig libh caife nó tae a fháil anseo fosta (bím craiceáilte ar chaife a cheannacht agus a ól sa charr!)

Stopaigí ag seastán caife Rúnda ar phríomhshráid an Spidéil, á reáchtáil ag Dónal Lally, agus ansin glacaigí scíth le siúlóid thart ar na céanna, nó buailigí isteach chuig Tábhairne an Nead, An Crúiscín Lán nó Cois Cuain má tá sóláistí uaibh!

Ba mhór an feall a theacht go Cois Fharraige gan cuairt a thabhairt ar an Trá Mhór in Indreabhán, áit atá sábháilte don snámh, agus leithris, seomraí feistis agus carrchlós breá ann. Chaithfeadh sibh lá anseo ar bhur suaimhneas, le picnic dheas ó Shiopa an Phobail.

Tá neart tithe leanna sa cheantar seo, le seisiúin cheoil agus amhránaíochta go rialta Tigh Mholly, Tigh Pheadair Mhóir agus Tigh Mharcuis.

Bíonn seomraí ar fáil ar cíos in go leor de na tábhairní seo, agus tá tithe lóistín agus bricfeasta le fáil fosta – ach bígí cinnte agus spásanna a chur in áirithe, nó bíonn an ceantar gnóthach sa samhradh le muintir na scoláirí Gaeilge ag teacht ar cuairt.

Ar an bhealach siar ná gabhaigí thar Bhaile na hAbhann – áit a bhfuil TG4 – gan stopadh i gcaifé Pota, á rith ag Diarmuid Ó Mathúna i bhfoirgneamh álainn atá á roinnt acu leis an chompántas Fíbín. Tá cáil ar an áit seo agus is iomaí postáil agus léirmheas atá déanta faoi ó osclaíodh é anuraidh. Tá suíocháin istigh agus amuigh ann, agus rogha de bhricfeasta, lón agus dinnéar le hithe ann nó le tógáil libh agus gheobhaidh sibh féasta istigh ann. Tá uisce le mo chár ag scríobh faoi!

Tá calafort gnóthach i Ros an Mhíl, áit a bhfaighidh sibh bád go hÁrainn ach fosta thig libh turas lae a dhéanamh ar an fharraige le Connemara Boat Charters má tá fonn iascaireachta oraibh!

Gheobhaidh sibh grianghraif ghalánta ag luí gréine ag Túr Ros an Mhíl, ‘An Battery’ mar a thugtar air, agus tá siúlóidí deasa ann idir Baile na hAbhann agus Ros an Mhíl, go leor acu a théann thar iarsmaí nó logainmneacha a bhaineann le Colmcille.

Tchífidh sibh neart de chapaillíní Chonamara sa cheantar seo, ach má tá sibh ag iarraidh dhul ag marcaíocht nó ranganna a dhéanamh, beidh oraibh a dhul go Gaeltacht Mhaigh Cuilinn, áit a bhfuil Ionad Marcaíochta ansin. Bainfidh idir óg agus aosta sult as ionad eachtraíochta Wildlands, áit a bhfuil imeachtaí faoi dhíon agus faoin aer. Tá bialanna breátha ar an bhaile sin fosta, ina measc The Forge agus Caifé Roots.

Ar an drochuair, teastaíonn carr má tá fonn spaisteoireachta oraibh i gCois Fharraige, taobh amuigh de na hamanna ina mbíonn an bus 424 ag reáchtáil ón chathair, ach glacaigí an seans dhul ar chúpla turas, ceannaígí ceapaire agus bainigí sult as na tránna agus an taobh tíre breá i gCois Fharraige.

Rachaidh muid níos faide siar i gConamara an chéad uair eile!