Scéim Chónaithe Gaeilge úrnua Ollscoil na Banríona ag fás cheana féin

Beidh fáilte roimh bheirt mhac léinn sa bhreis agus an chuma ar an scéal go mbeidh ionad nua chomh maith ag Scéim Chónaithe Gaeilge nuair a thosaíonn an chéad téarma acadúil arís in Ollscoil na Banríona i mbliana.

Thosaigh an Scéim den chéad uair in 2022 agus 12 mhac léinn páirteach ann agus iad ina gcónaí i Hallaí Elms ar Ghairdíní an Choláiste i lár Bhéal Feirste.

Toisc an rath a bhí ar an chéad ghrúpa, beidh dhá spás eile ar fáil do mhic léinn i mbliana – 14 dhuine san iomlán – agus ionad nua ar fáil dóibh chomh maith ar Bhóthar Uí Mhaoileoin, a deir an Dr Síobhra Aiken, leachtóir i Roinn na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh.

Thosaigh an Scéim in Ollscoil na Banríona i ndiaidh feachtas ó ghníomhaithe Gaeilge.

Theastaigh ó na gníomhaithe an deis chéanna a thabhairt do dhaoine óga in oideachas tríú leibhéal agus a bhíonn ag mic léinn i gColáiste na Tríonóide agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, mar shampla – is é sin, cónaí i measc daoine eile agus iad ag cumarsáid lena chéile trí Ghaeilge.

Cuireann na scéimeanna eile lóistín ar fáil dóibh siúd a dteastaíonn uathu cónaí le Gaeilgeoirí eile. Bíonn seans mar sin Gaeilge a labhairt ar bhonn neamhfhoirmeálta.

“D’éirigh an-mhaith linn i mbliana ach táimid ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh amach anseo,” a deir an Dr Aiken. “Tá súil againn go mbeidh teach againn féin. I láthair na huaire táimid lonnaithe i lóistín na hollscoile i mbloc árasán ach an plean a bhí ann ón tús ná go mbeadh teach againn féin.

“Más rud é go bhfuil an Scéim timpeallaithe ag lucht an Bhéarla, ní chomhlíonann sé sin na spriocanna atá againn,” a deir sí.

Ag an phointe seo, a dúirt sí, tá teach ar Bhóthar Uí Mhaoileoin curtha ar leataobh ag an ollscoil. Tá súil ag an fhoireann go mbeidh na mic léinn ábalta imeachtaí agus ócáidí a eagrú ann amach anseo.

“Go dtí seo bhí an-éileamh air agus tuigeann muid cheana féin go mbeidh an Scéim lán i mbliana,” a deir Dr Aiken.

Ach níl maoiniú ar bith ar fáil ag na mic léinn seo, i gcomparáid leis na hollscoileanna eile sa deisceart, mar shampla.

Dúirt sí: “Más rud é go bhfuil tusa ag dul go Coláiste na Tríonóide, sílim go dtugtar míle euro as páirt a ghlacadh sa Scéim, an rud céanna sa Choláiste Ollscoile. I láthair na huaire níl rud mar sin againn.

“Is féidir a rá gur laige é sin ar an Scéim Chónaithe i láthair na huaire agus go mbeidh muid ag féachaint le hairgead nó maoiniú a fháil ar mhaithe leis an mhéid atá ar siúl don Ghaeilge ar champas ag na mic léinn seo.” Bhí ar a laghad an tóir chéanna ar spásanna i mbliana.

Anuraidh, bhí beagnach triúr sa tóir ar gach spás sa lóistín a bhí acu sa Scéim Chónaithe Gaeilge.

“Tá daoine ar an eolas faoi anois,” a deir Dr Aiken.

“Maidir leis na critéir, tá critéir thíreolaíochta ag baint le cur isteach ar an Scéim agus tá sé sin cruthaithe ag an ollscoil. Más rud é go bhfuil cónaí ort in aice leis an ollscoil, ní bheidh tús áite agat. Freisin, más rud é go bhfuil tú ag déanamh staidéar ar an nGaeilge, tá tús áite agat.”

Beidh grúpa úrnua ag tosú i mbliana mar go gcuirtear lóistín ar fáil do mhuintir na chéad bhliana amháin. Sa dara bliain, bogann daoine amach agus a lóistín féin á lorg acu san earnáil phríobháideach.

“Tá na mic léinn ag iarraidh a bheith mar chuid de phobal na Gaeilge, tá siad ag iarraidh cur le pobal na Gaeilge,” a dúirt an Dr Aiken.

“Tá siad ag déanamh éachta ar son phobal na Gaeilge i ndáiríre agus ba bhreá linn duais a thabhairt dóibh ag deireadh na bliana mar aitheantas ar na himeachtaí a chuireann siad ar siúl agus an obair a dhéanann siad ar son an Cumainn Ghaelaigh.

Agus tá an Scéim Gaeilge in Ollscoil na Banríona cheana féin ag spreagadh grúpaí eile. Tá suim ag mic léinn ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste a Scéim Gaeilge féin a bhunú amach anseo chomh maith.