Scaoiltear Britney saor agus beidh muid ag díriú ar an amhránaí agus damhsóir arís

Nuair a bhíonn réalta idirnáisiúnta ann leis na milliúin lucht leanta agus saol osnádúrtha le heitleán príobháideach agus tithe ar nós caisleán, sin an saol a bheadh ó éinne.

Sin saol atá in ainm is a bheith tarraingteach dúinn mar sin an rud a bhíonn le feiscint ar an dteilifís. Ní dúirt éinne le Britney Spears go mbeadh gach aon rud mar sin aici ach go mbeadh sí ina haonar agus gan cumhacht aici ar fiú is dollar ina póca!

Tá trua agam do Britney Spears. Leis an méid atá cloiste againn fúithi le tamall is fuirist dearúd a dhéanamh ar Britney an t-amhránaí agus an rinceoir.

Is fíor nach bhfuil suim ag daoine sna scéalta maithe agus nuair a thagann aon bholadh ar scannal de shórt éigin, bíonn na teangacha ag sileadh as a mbéil.

Siad na laethanta dorcha a thagann ar ais chugainn chomh maith. Ní féidir liom a bheith ag caint fúithi gan íomhá di lena gruaig bearrtha agus í ag bualadh cairr le scáth fearthainne a fheiscint. Níl aon dabht ann ach go raibh rudaí tuffálta uirthi.

Ó 2008 tá sí fé ‘choimeád’ más maith leat ag ordú cúirte agus an t-athair atá i gceannas. Ó bheith ag léamh fé seo ar fad, b’fhearr di a bheith sa phríosún, ar a laghad dá mbeadh sí ‘istigh’ bheadh duine eile sa chillín léi, mar feictear domsa agus mórán eile go raibh sí ina haonar nuair a tháinig sé go dtí a muintir agus ná raibh éinne ann di agus le bheith fírinneach is cosúil go rabhadar siúd a bhí in ainm is a bheith ann di ag dul ina coinne.

Tá sí ag siúl amach le Sam Asghari, aisteoir agus traenálaí pearsanta, agus is cosúil go bhfuil duine amháin maith ar a laghad ina cúinne. É sin ar fad agus tú mar dhuine dos na réalta is mó ar domhan.

Tá sé ar nós dhá thraein ardluais ag teacht i gcoinne a chéile. Níl ann ach aon toradh amháin.

An rud a chuireann isteach ormsa ná nach raibh a muintir ann di.

Tháinig sí amach an tseachtain seo caite ag gabháil leithscéil ná raibh sí ionraic lena lucht leanta.

Ní gá di é sin a dhéanamh ach bhraith sí go raibh.

Is dóigh liom go bhfuil tuiscint níos fearr againn ar chás Britney.

Bhí sórt taithí againn ar an scéal seo a fháil ó phictiúirí, ach nuair a léann tú an scéal i gceart bíonn an fíorscéal níos soiléire.

Tá sé in am cuimhneamh ar an gcúis go bhfuil Britney cáiliúil, an fhíor-chúis agus sin mar amhránaí agus damhsóir.

Tá breis agus 100 milliún albam díolta aici, le sé albam a chuaigh go huimhir a haon ar Billboard 200, ceithre uimhir a haon ina haonar agus amhráin iontacha ar nós Oops!... I Did It Again, Toxic agus ...Baby One More Time.

Seo iad na dintiúirí agus na cáilíochtaí ba cheart dúinn a bheith ag díriú orthu agus ní haon rud eile.

Saortar Britney, sin a deirim libh an tseachtain seo!