Sár-choimhlint idir Doire agus Áth Cliath

Is fada an lá ó bhí cluiche i Roinn a Dó i Sraith Allianz mar cheann de na cluichí is mó i bhféilire an CLG. Ach sin mar a bheidh an deireadh seachtaine seo nuair a chasfar Doire agus Áth Cliath ar a chéile.

Faoi láthair, is ar bharr an tábla atá Doire agus Áth Cliath agus cé go bhfuil deis ag an dá fhoireann ardú céime a fháil go Roinn a hAon don bhliain seo chugainn, sílim go bhfuil níos mó ná dhá phointe ar fáil Dé Sathairn.

“Comparison is the thief of joy,” a dúirt iar-uachtarán Mheiriceá Theodore Roosevelt agus cé go bhfuil sé fíor, tá go leor á dhéanamh sin idir foireann Átha Cliath mar atá siad anois agus an fhoireann a bhuaigh sé Chraobh na hÉireann as a chéile.

Is foirne iomlán difriúil iad agus tá Áth Cliath ag atógáil, ag cuartú imreoirí úra ach ag brath ar na himreoirí móra chun na cluichí a bhaint dóibh. Fuair siad an lámh in uachtar ach ar éigean ar an Chlár Dé Sathairn, leis an chúilín bhuacach ag teacht ón ionadaí Cormac Costello.

I mbabhta a trí in aghaidh Chorcaí, ba é an t-ionadaí Jack McCaffery a fuair an cúilín chun bua dhá chúilín a chinntiú. Bhuail siad Luimneach go compordach 2-17 le 1-11 i mbabhta a dó agus bhí an t-ádh leo teacht amach le cúilín ar an taobh cheart de Chill Dara sa chéad bhabhta. Dúirt Dessie Farrell go bhfuil siad san áit ina bhfuil siad ag iarraidh a bheith ach feicfidh muid cén áit é sin Dé Sathairn.

Is iad Doire seaimpíní Uladh agus bhí díomá orthu gur chaill siad amach ar ardú céime anuraidh. Le ceithre chluiche, tá 6-57 aimsithe ag foireann Dhoire i gcomparáid le 3-62 ag Áth Cliath.

Is léir mar sin go bhfuil sé de chumas ag Doire cúil a fháil le buanna maithe acu in aghaidh Luimnigh, Lú, na Mí agus Chill Dara. Tá deacrachtaí ag Áth Cliath sa chosaint le 4-46 géillte acu le 2-10 ag teacht ó Chorcaigh. Ní chaithfidh aon duine a rá le Dessie Farrell go mbeidh cosaint níos láidre de dhíth ó Áth Cliath an chéad lá eile.

Ach níor imir na Dubs chomh maith sin ag an am seo anuraidh, dícháilíodh iad agus fós chuaigh siad chomh fada le cluiche leathcheannais na hÉireann.

Ní dóigh liom go mbeidh Dessie ag múscailt i lár na hoíche le himní go fóill ach má tá an sprioc ann imreoirí úra a aimsiú, níl an oiread sin tar éis a lámha a chur in airde fós, go háirithe sna tosaithe. Is iad na seanadóirí atá ag tabhairt an lá leo agus le doimhneacht painéil thar a bheith tábhachtach don chraobh i mbliana, beidh Dessie ag súil go bhfeicfear níos mó ó na himreoirí a bhfuil sé ag tabhairt deis dóibh.

Neart ceisteanna le freagairt ag Áth Cliath agus deis iontach ag Doire buachaint sa bhaile. Ba chóir go mbeadh sár-choimhlint againn i lár na páirce idir Conor Glass, Brendan Rogers, James McCarthy agus Brian Fenton.

Tá ag éirí go maith le Doire ach an bhfeicfidh muid Áth Cliath ag cur deireadh lena sodar nó an mbeidh tuilleadh ceisteanna againn faoi Áth Cliath? Beidh le feiceáil.