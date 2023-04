Sacar na mban: tá tábhacht leis na na cluichí agus na réaltaí a bheith feicthe againn

D’fhéach 365 milliún duine ar Chraobhacha Sacair Ban na hEorpa ar na mallaibh, dúbailt an lín daoine a bhí ag féachaint ar an chomórtas in 2017.

Nuair a fuair Chloe Kelly an cúl cinniúnach in am breise do Shasana sa chluiche ceannais in aghaidh na Gearmáine, bhí 50 milliún duine ag féachaint air.

Rud stairiúil a bhí ann ach tá mé ag súil gur gnáthrud a bheidh anseo amach anseo.

Tosnóidh an WSL (sraith sacair na mban i Sasana) Dé Sathairn agus tá an t-ardú meanman a mhothaigh daoine tar éis Chraobhacha na hEorpa fós le mothú sa tír. Cheana féin, tá na clubanna ag maíomh go bhfuil a thrí oiread ticéad díolta agus an club Brighton ag rá go bhfuil méadú 249 faoin gcéad tar éis teacht ar an líon daoine a cheannaigh ticéid don séasúr úr.

Den chéad uair in Arsenal, thairg siad seans do dhaoine le ticéad séasúir do chluichí na bhfear, cluichí na mban a chur san áireamh. Ag dul i gcló, dúirt Arsenal go bhfuil 38,500 ticéad díolta don chluiche in aghaidh Tottenham Hotspur ar an 24 Meán Fómhair, an méid is mó riamh go dtí seo.

Léiríonn an méid sin an tarraingt atá ag cluichí na mban ach cuireann sé béim fosta ar an tábhacht a bhaineann leis na cluichí agus na laochra ban imeartha a bheith le feiceáil.

D’éirigh le Chelsea an WSL a bhaint anuraidh den tríú bliain as a chéile, an chéad chlub a bhain sin amach. Ba í an tAstrálach Sam Kerr an laoch, ag aimsiú dhá chúl ar an lá dheireanach in aghaidh Manchester United chun an tsraith a thabhairt dóibh. Bhí siad 2-1 taobh thiar ag leath-am.

Ní bheidh roinnt imreoirí leis an chlub i mbliana, le Ji-So Yun ag dul ar ais chuig an Chóiré Theas agus Drew Spence, a chaith 14 bliana sa gheansaí ghorm, ag fágáil an chlub fosta.

Chríochnaigh Arsenal pointe taobh thiar de Chelsea ar an tábla anuraidh agus cé nár cheannaigh siad an oiread sin imreoirí don séasúr nua, tá siad i measc na bhfoirne a bhfuil súil ag daoine gur féidir leo an tsraith a bhuachan den chéad uair ó 2019.

Shínigh siad Kaylan Marckese ó HB Køge agus Lina Hurtig as an tSualainn ag teacht ó Juventus chun imirt sna tosaithe dóibh i mbliana.

Rud mór a d’éirigh le Arsenal a dhéanamh ná an t-imreoir mór le rá Vivianne Miedema as an Ísiltír a choinneáil sa chlub. Tá 74 cúl aimsithe aici sa tsraith agus í ar an imreoir is mó a bhfuil cúil aimsithe aici dá tír.

In éineacht leis sin, tá captaen na hÉireann Katie McCabe ag imirt leo agus tá Beth Mead acu, an t-imreoir a bhuaigh an liathróid agus bróg óir ag Craobh na hEorpa le Sasana le déanaí.

Beidh an clúdach le feiceáil ar Sky Sports agus ar an BBC agus bí cinnte go mbeidh níos mó spéise ag daoine féachaint air i mbliana.

Muna bhfuil sé déanta agat cheana féin, caith súil air. Tá mé féin ag súil go mór leis.