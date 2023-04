Rugbaí: An Bhreatain Bheag fríd a chéile agus baol stailce ann

Feicfear Éire agus an Iodáil ag imirt in aghaidh a chéile i mbabhta a 3 de Chomórtas na Sé Náisiún Dé Sathairn, leis na hÉireannaigh mar rogha na n-údar chun buachaint.

Cé gur bhain na hIodálaigh geit as an Fhrainc sa chéad bhabhta, chaill siad in aghaidh Shasana agus ba chóir go mbeadh bua compordach ag foireann Andy Farrell sa Stadio Olimpico.

Is ar an chluiche idir an Bhreatain Bheag agus Sasana atá súile phobal an rugbaí dírithe mar go bhfuil seans ann nach mbeidh an cluiche ag dul ar aghaidh. Tá an baol ann go rachaidh imreoirí na Breataine Bige ar stailc mar nach bhfuil siad sásta leis an dul chun cinn atá déanta ar a gconarthaí don chéad séasúr eile.

Níl aon rud socraithe go fóill idir na ceithre fhoireann sa Bhreatain Bheag – Ospreys, Dragons, Cardiff agus na Scarlets – leis na húdaráis i Rugbaí na Breataine Bige maidir le cén maoiniú a bheas i gceist do na cúigí don chéad sé bliana eile.

Mar a bheifeá ag súil leis, níl na himreoirí sásta. Ciallaíonn sé go bhfuil éiginnteacht ann, go háirithe d’imreoirí a bhfuil a gconradh ag teacht chun deiridh.

Cad a tharlóidh má bhriseann duine acu a gcos? Cé a bheas ag íoc as agus go praiticiúil cá as a dtagann an t-airgead chun morgáiste a íoc ag deireadh na míosa? Seo fadhbanna móra do ghnáthimreoir sa Bhreatain Bheag agus tá na himreoirí ar an fhoireann idirnáisiúnta ag cur in iúl an imní atá ar gach imreoir sa cheantar.

Deirtear go mbeidh laghdú 30 faoin gcéad ag teacht ar thuarastal na n-imreoirí mar gheall ar an phaindéim agus an easpa airgid atá sa tír ach tá an chuma ar an scéal go mbeidh siad ag fáil réidh leis an riail d’imreoirí idirnáisiúnta nach bhfuil sa Bhreatain Bheag.

Faoi láthair, níl cead ag imreoirí idirnáisiúnta imirt taobh amuigh den Bhreatain Bheag muna bhfuil geansaí na tíre caite acu 60 uair. Ach dá mbeadh deireadh leis an riail sin, bheadh deis ag go leor acu imirt sa Fhrainc agus sa tSeapáin ar airgead mór.

Tá cóitseálaí na foirne Warren Gatland muiníneach go rachaidh an cluiche ar aghaidh agus é ag iarraidh díriú ar na rudaí go gcaithfidh siad feabhas a chur orthu ar pháirc na himeartha.

Tá thart fán 35 cic éirice géillte acu le dhá chluiche anuas agus muna n-athróidh sé sin, beidh siad i dtrioblóid i gcoinne Shasana.

Teastaíonn cinneadh roimh Dé Céadaoin ar an seasamh a thógfaidh imreoirí na Breataine Bige. Níl siad sásta agus feicfidh muid an mbeidh a ndóthain déanta ag Rugbaí na Breataine Bige chun iad a thabhairt leo.