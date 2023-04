Rós Thrá Lí... tá mé ar bís ar nós leaid óg ag dul go dtí an rince den gcéad uair!

Leis an bhfleadh agus Aonach an Phoic curtha dínn againn, níl fágtha ach an ceann mór, bhuel an ceann mór domsa pé scéal é.

Tá cúis ann go mbím amuigh ag siúl ag a sé ar maidin agus aríst sa tráthnóna ó thús an tsamhraidh. An lá seo an tseachtain seo chugainn feicfidh tú mé i mbialann éigin agus cnámha mórthimpeall orm nó istigh i Four Star Pizza le hanlann ar mo phus!

Sea, is breá liom bia. Ní raibh faic ceart agam le cúpla mí ionas go mbead in ann dul isteach sa tux.

Tar éis cúpla lá gréine sa chúlghairdín an tseachtain seo caite – laethanta a theastaigh go maith uaim – thugas fé leis na Rósanna tráthnóna Dé Domhnaigh.

Caisleán Barberstown i gCill Dara mo chéad thriall. Ní rabhas riamh ann roimhe seo. Tá an áit seo go hálainn agus leis an aimsir mar a bhí, ba gheall le Parthas í. Dheineas dearúd go raibh obair le déanamh.

Thosnaigh an obair seo moch an mhaidin dár gcionn – ní raibh faic le déanamh ach aithne a chur orthu ar fad. Suí leo duine ar dhuine agus píosa craice a bheith agam leo.

Is páirt mhór den ócáid ar fad é an teilifís dóibh agus sé an jab atá agamsa ná bheith súrálta go bhfuil gach duine acu compordach liomsa agus go bhfuil muinín acu as an bhfear a bheidh ag cur na gceisteanna ar an stáitse mór. Caithfidh tú cuimhneamh nach bhfuil a leithéid déanta acu roimhe seo.

Tá seo ar cheann dos na rudaí is fearr liom mar gheall ar an bpost seo – aithne a chur orthu. Cuireann sé sórt iontais orm go dtagann an oiread gach bliain agus scéalta difriúla gach aon uair. Is iontach an grúpa atá ann i mbliana.

Caithfimid coimeád sa cheann chomh maith ná raibh an fhéile seo againn le trí bliana – sea, 2019 an ceann deireanach. Deacair é sin a chreidiúint. Is cuimhin liom a bheith i dTrá Lí i samhradh 2020 ag obair agus a bheith ag caint le muintir an bhaile agus fuaireas tuiscint níos fearr ar cad a chiallaigh an fhéile seo dóibh – gan dabht tá cuid mhaith airgid i gceist, ach ciallaíonn sé i bhfad níos mó ná san.

Tá baile Thrá Lí timpeallaithe ag áiteanna áille ar nós an Daingin agus Chill Airne mar aon le Ciarraí Theas. Seo an tseachtain go seasann Trá Lí amach agus bhí san imithe le cúpla bliain.

Táim ag súil go mór le dul ann maidin Dé hAoine. Bhí Peggy agus Paddy ag rá liom go bhfuil mo sheomra sna Meadlands ullamh le cúpla lá dom!

Bhí an seoladh mór agam leis na Rósanna maidin inné i mBaile Átha Cliath. Is preas-ócáid atá ann agus bhí ana-chraic againn le chéile chomh maith.

Aríst deis eile aithne níos fearr a chur orthu, mar ní bhead leo aríst go dtí an Aoine. Isteach linn leis an deireadh seachtaine agus ar aghaidh ansan agus níl aon chasadh siar!

Le bheith fírinneach táim ar bís, táim ar nós leaid óg ag dul go dtí an rince den gcéad uair.

Táim ag súil go mór dul thar teorainn isteach go Ciarraí – dála an scéil ní rabhas sa bhaile ó bhuaigh Ciarraí Craobh na hÉireann.

Le cúnamh Dé beidh bua eile ag Trá Lí an tseachtain seo chomh maith, agus beidh!