Róise & Frank ag glacadh áit An Cailín Ciúin

Má chonaic tú An Cailín Ciúin agus go bhfuil tú ag feitheamh go foighneach – nó go mífhoighneach – le haghaidh an chéad sár-scannáin Gaeilge eile, ní bheidh i bhfad le fanacht agat.

Nó ar an Aoine beag seo, tá an scannán nua Róise & Frank, scannán a léiríodh sna Déise – cosúil leis An Cailín Ciúin – á eisiúint i bpictiúrlanna na tíre agus súil ag a léiritheoirí, an comhlacht Áth Cliathach Macalla, go mbeidh an rath céanna air nó níos fearr ná An Cailín Ciúin.

Is í an t-aisteoir amharclainne aitheanta Bríd Ní Neachtain atá sa phríomhról, Róise, baintreach ar cailleadh a fear céile le déanaí agus a dhéanann cairdeas le gadhar agus a shamhlaíonn gurb é an madra a fear céile, Frank, tar éis filleadh uirthi.

Tá go leor duaiseanna buaite ag Róise agus Frank go dtí seo – ina measc Rogha an Lucht Féachana ag Féilte Scannán i Santa Fe agus Sonoma.

Dar le stiúrthóirí Róise & Frank, is léargas an taitneamh a bhain an lucht féachana idirnáisiúnta as an scannán ar an dóchas go mbainfidh lucht féachana na hÉireann taitneamh as freisin.

“Thaitin scéal Róise, an mhadra agus na hiomána go mór leis an lucht féachana idirnáisiúnta, agus mar sin, tá súil againn go dtaitneoidh sé le lucht féachana na tíre seo chomh maith,” a dúirt Peter Murphy agus Rachael Moriarty.

Dar le Máire Ní Chonláin, léiritheoir feidhmeach Róise & Frank ar son TG4, is scannán é a thaitneoidh le teaghlaigh go mór.

“Is cinnte go dtaitneoidh sé go mór freisin le pobal na Rinne nuair a fheicfidh siad a gceantar féin ar an scáileán mór,” a dúirt sí.

“Comhghairdeas le gach duine i Macalla a bhí páirteach sa scannán, táimid ag súil go mór é a fheiceáil sna pictiúrlanna.”