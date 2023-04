Rinne Paul Mescal níos mó maitheasa don Ghaelainn in dhá nóiméad ná mar a dheineas i bhfiche bliain!

An chéad lá do Mhárta, an mhí is Gaelaí ar fad acu. Is maith agus ní maith liom an mhí dá bharr seo.

Dúinne a bhíonn Gaelach an bhliain ar fad is breá linn tús na míosa nuair a bhíonn níos mó ag labhairt na teangan. Tagann borradh mór gach bliain ar líon na ndaoine ag déanamh iarracht ‘cúpla focal’ a úsáid agus gach éinne sásta leis seo agus, ag teannadh le Lá ’le Pádraig, bíonn daoine réidh le pléascadh.

Ní hamháin go mbíonn cúpla focal acu, bíonn abairtí fada ag teacht amach astu. Sé fírinne an scéil ná go bhfuil sé seo istigh in ana-chuid ach ar chúis éigin taobh amuigh den mhí ní bhíonn siad ábalta.

Ní bhíonn póit Lae ’le Pádraig imithe agus bíonn formhór an Ghaelachais seo imithe roimis. Sé an trua seo, mar go mbíonn an troid chéanna ann ag tús na míosa seo an bhliain dár gcionn.

Sé an trua ná féidir linn tosnú bliain amháin agus leanúint leis, bhuel, go deo!

Cad atá ionann mar dhaoine ná féidir linn é a dhéanamh? Déantar iarracht ana-mhór don teanga gach bliain timpeall an ama seo agus bíonn ar eagrais teacht ar dhaoine nua chun é seo a chur chun cinn agus ar shlite nua chun daoine a mhealladh isteach in athuair, go háit a gcuirtear fáilte ollmhór roimh gach éinne gach aon uair. Ní foláir go mbeadh sé deacair orthu.

An bhfuil sé difriúil an uair seo? Tá Gaeilgeoir nua sa chúinne againn.

Sea, bhí an tír ar fad ag caint ar Paul Mescal agus an Ghaelainn iontach atá aige. Ní aon dabht ach go ndein sé níos mó maitheasa in dhá nóiméad ná mar a dheineas i bhfiche bliain.

Tá Paul Mescal – brón orm, tá an Gaeilgeoir Paul Mescal, ar dhuine dos na réaltaí scannáin is mó faoi láthair agus níl aon dabht ann ach go mbeidh sé ar cheann dos na réaltaí is mó ar domhan sara bhfad!

Ní féidir dearúd a dhéanamh ar Brendan Gleeson a bhí ar an gcairpéad dearg an oíche chéanna mar aon leis na cailíní agus buachaillí Ciúine. Bhí daoine ag rá ‘Oh Irish is having a moment’ – ‘actually we’re having a week’ arsa mise le duine acu agus sórt gáirí ar m’aghaidh.

Ní rabhas chun a mhíniú gur coicís atá ann nó leathmhí nó pé rud é na laethanta seo. Táim ró-shean don gcraic sin!

Sé an dearcadh atá ag Paul ná go bhfuil sé bródúil as an méid Gaelainne atá aige, níl sé ag díriú isteach ar an rud ná bhfuil aige.

Tá sé ar cheann dos na rudaí is tábhachtaí, a dúirt sé. Dá mbeadh daoine eile mar seo ní bheadh pé múisiam a bhíonn ar dhaoine faoi ann níos mó.

Sé an dearcadh a gcaithfear díriú air. Tá daoine cáiliúla a labhraíonn an Ghaelainn tábhachtach dúinn, ach tá an dearcadh atá acu i dtaobh na teangan níos cumhachtaí aríst.

Anois, go raibh tús Mhárta maith agaibh. Tús an earraigh a deir cuid agaibh... bhí san againn Lá ’le Bríde!