Réaltaí teilifíse ag tacú le mórshiúl An Dream Dearg ar son cearta Gaeilge sa Tuaisceart

Agus anois tá réaltaí móra teilifíse agus scannán ag tacú leo, ina measc na haisteoirí James Nesbitt agus Adrian Dunbar.

Cuireadh an ‘Lá Dearg’ ar an agóid, agus iarrtar ar dhaoine dearg a chaitheamh le taispeáint go bhfuil fearg orthu nár tugadh isteach Acht Gaeilge 5,688 lá ó gealladh é sa bhliain 2006.

Rachaidh an mórshiúl ó Chultúrlann McAdam-Ó Fiaich go Halla na Cathrach, áit a mbeidh óráidí agus siamsaíocht.

Tá Gaeil ag teacht ó fud fad na tíre agus ó thar lear fiú le bheith páirteach ann, a deir na heagraithe.

Dúirt Pádraig Ó Tiarnaigh ón Dream Dhearg go bhfuil grúpaí atá ag obair ar son na teanga ag obair le chéile le cúpla mí anuas agus iad ag iarraidh an lá mór a eagrú. Meastar go raibh 5,000 duine ag an mhórshiúl dheireanach a bhí ag an Dream Dhearg i mBéal Feirste in 2017.

“Sílim go bhfuil gluaiseacht chomhordaithe tríd an Dream Dhearg ó thuaidh atá tar éis gníomhaithe teanga ó fud fad na tíre a tharraingt le chéile le bheith ag éileamh cearta teanga,” a dúirt sé.

“Tá an Dream Dearg bródúil as an chomhoibriú sin agus as an chumhachtú pobail a leanann ar aghaidh go fóill.

“Tríd an fheachtas Dearg le Fearg, táimid ábalta deis a thabhairt do bhaill phobal na Gaeilge a bheith ag eagrú, teacht le chéile agus a bheith mar urlabhraithe iad féin ar son na teanga atá tábhachtach dóibh féin,” a dúirt sé.

Dúirt Pádraig gur mhaith leo “píosa reachtaíochta sa dlí a aithníonn cearta teanga an phobail Gaeilge agus iad a chosaint tríd an dlí sin, rud nach bhfuil againn ó thuaidh.

“Tá Acht Teanga sa Bhreatain Bheag, tá sé in Albain agus tá sé ó dheas agus is rud í reachtaíocht teanga atá éigeantach ar bhonn idirnáisiúnta le cur le hathbheochan teanga.

“Tá sé ar cheann dos na rudaí atá go príomha de dhíth le cur le seirbhísí agus tacaíocht agus aitheantas a bheith againn ón stát le cur leis an obair pobail agus é ag dul ó neart go neart,” a dúirt Pádraig.

“Tá Gaelscoileanna againn, tá grúpaí Gaeilge againn, tá cumainn spóirt againn ach níl mórán againn ón stát – ní dhéanann siad seirbhísí a chur ar fáil, ní aithníonn siad an Ghaeilge den chuid is mó. Bíonn drogall ann bunseirbhísí a chur ar fáil.”

In alt a scríobh sé don Belfast Telegraph an tseachtain seo, gheall Boris Johnson go raibh rialtas na Breataine le bogadh chun tosaigh le reachtaíocht teanga a leagadh amach i gcomhaontú in 2020.

Ach b’fhearr leis na Gaeil beart ná briathar – agus deir Pádraig nach bhfuil an reachtaíocht sin láidir go leor fiú.

“Níl sé maith go leor i gcomparáid le háiteanna eile. Ach is túsphointe é ar an turas go cearta teanga.

“Níl muinín againn as rialtas na Breataine, ní raibh riamh agus ní bheidh go deo – ní slánaitheoirí phobal na Gaeilge iad.

“Níl aon suim acu i gcur chun cinn na teanga, déanfaidh na Tóraithe an rud atá go maith dóibh féin. Ach má tá an DUP ag cur bac ar dhul chun cinn na teanga go háitiúil, titeann an dualgas ar ais ar chomhshínitheoirí na n-aontaithe go dtí seo, ’sé sin rialtas na Breataine agus rialtas na hÉireann chomh maith. Tá dualgas ollmhór orthu cloí leis sin.”

Tá sé ráite ag páirtithe polaitiúla an Alliance, SDLP, Sinn Féin agus People Before Profit go mbeidh siad ag tacú leis an mhórshiúl ar an lá.

Dúirt Pádraig; “Beidh lár Bhéal Feirste ag dul dearg don lá agus is tríd an mhórshiúl seo a chuirfimid an chéad chuid eile den bhrú atá anois de dhíth.”

Lasfar Halla na Cathrach i gCorcaigh dearg Dé Sathairn mar chomhartha dlúthpháirtíochta leis an Dream Dhearg.