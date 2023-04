Réaltaí agus gunnaí i rith scannán nua Kneecap

Aisteoirí le maisc orthu agus duine acu le gunna ag seit an scannáin Kneecap i mBéal Feirste an tseachtain seo caite

Seo an chéad spléachadh ar “an scannán is mó Gaeilge ariamh” a bhfuil buiséad níos mó aige ná An Cailín Ciúin.

Bhí an scannán Kneecap – atá bunaithe ar an ghrúpa chonspóideach ceoil – á thaifeadadh go rúnda i mBéal Feirste an tseachtain seo caite – ach bhí Seachtain ar an láthair le grianghraif a fháil.

Taispeánann sé comóradh poblachtach le haisteoirí a bhfuil maisc orthu agus gunnaí acu agus rinneadh taifead air i bpáirc in aice le hArd Eoin i dtuaisceart na cathrach.

Ní raibh réalta mhór an scannáin Michael Fassbender ann mar tuigtear gur chríochnaigh sé a sheal aisteoireachta an tseachtain seo caite. Glacann Fassbender, a ainmníodh faoi dhó do Oscar, páirt mar athair Mhóglaí Bap – an ceoltóir Naoise Ó Cairealláin.

Ach bhí athair Naoise san fhíorshaol – Gearóid Ó Cairealláin a bhíodh tráth ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge – sa scannán an lá a raibh Seachtain ann agus caipín paraimíleata á chaitheamh aice mar aon leis na haisteoirí eile. Tá Gearóid i gcathaoir rothaí ó bhuail stróc é in 2006.

Tá an scannán Kneecap bunaithe ar scéal an ghrúpa ceoil a bhfuil triúr ball ann – Móglaí Bap, Mo Chara (Liam Óg Ó hAnnaidh) agus DJ Próvaí (JJ Ó Dochartaigh). Dúirt na rapálaithe gurb é seo “an scannán is mó Gaeilge a rinneadh ariamh”.

Ó bunaíodh Kneecap cúig bliana ó shin, lean an chraic agus an chonspóid leo agus iad ar camchuairt ar fud na hÉireann agus an domhain. Tá a gcéad albam le heisiúint go luath.

Dúirt foinse go raibh oíche cheiliúrtha ann i dteach tábhairne i mBéal Feirste Déardaoin seo caite nuair a chríochnaigh Fassbender a sheal sa scannán.

“Bhailigh lucht an scannáin le chéile i dtábhairne an American agus cheol Micheal roinnt amhráin Christy Moore ar an oíche,” a dúirt sí. Tá buiséad

de bhreis agus €1.3 milliún ag an scannán úr – chosain An Cailín Ciúin €1.2 milliún ach thuill sé níos mó ná €3 mhilliún go dtí seo sna pictiúrlanna agus ainmníodh é le haghaidh Oscar.

Rugadh Fassbender (46) sa Ghearmáin agus tógadh i gCiarraí é. Bronnadh gradam air as a ról mar Bobby Sands sa scannán Hunger in 2008 agus is iomaí scannán clúiteach ar ghlac sé páirt iontu, ina measc X-Men agus 12 Years a Slave, agus tá sé i mbun oibre ar scannán a fhorbairt faoi Chú Chulainn.

Creidtear go gcuirfear deireadh leis an scannánaíocht ar Kneecap Dé hAoine seo chugainn.