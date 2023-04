Réalta An Cailín Ciúin: ‘Tá sé aisteach nach féidir le daoine áirithe idirdhealú idir an charachtar agus an duine’

Michael Patric in An Cailín Ciúin

Tá Michael Patric, an t-aisteoir ó thuaisceart Chorcaí a ghlac ról athair Cháit sa scannán Gaeilge An Cailín Ciúin, gnóthach na laethanta seo.

An tseachtain seo caite bhí air taisteal go Londain chun bheith i láthair ag bronnadh na BAFTAs, gradaim na Breataine do shaothair scannáin agus teilifíse, nó bhí an scannán ainmnithe do dhá ghradam.

Agus an deireadh seachtaine seo, beidh sé ar an ardán sa Chultúrlann ina bhaile dúchais, Áth Trasna i nDúiche Ealla i gCorcaigh, mar go mbeidh seó aonair a scríobh sé faoin gceannaire i gCogadh na Saoirse, Seán Moylan, á léiriú.

Le linn dó a bheith ag labhairt le Seachtain, dúirt Michael go raibh sé idir dhá cheann na meá faoi láthair cé acu an mbeadh sé ag dul go dtí Cathair na nAingeal sna Stáit Aontaithe d’ócáid bhronnta na nOscar a bheidh ar siúl ar an 12 Márta.

“Tá cur agus cúiteamh ar bun ag an gcomhlacht léirithe le lucht eagraithe na hócáide faoi thicéid go fóill,” a dúirt sé.

Maidir lena ról féin sa scannán, an t-athair leibideach a thugann Cáit go dtí deirfiúr a mhná céile agus a fear céile, bhí sé den tuairim gur chóir dó taobh ‘níos daonna’ den fhear a léiriú ag tús na scannánaíochta.

Bhí léamh eile ag an stiúrthóir, Colm Bairéad, ar an gcarachtar áfach agus an tslí ar mhaith leis go léireofaí an ról.

“Theastaigh ó Cholm go mbeadh níos mó nimhe is oilc sa charachtar mar laghdódh aon rud níos lú an t-aistear a bhí á dhéanamh ag Cáit,” dúirt sé.

“Gan dabht, bhí an ceart aige.

“Bhí sé furaist iontaoibh a chur ina léamh ar an scéal nó bhí sé chomh gafa le gach lúb sa scéal.”

Dúirt sé go ndeachaidh an carachtar i bhfeidhm go mór ar an lucht féachana.

“Tá sé aisteach an tslí a fhreagraíonn daoine áirithe nó ní féidir leo idirdhealú idir an carachtar is an duine.

“Tá rud éigin a bhuaileann daoine faoi neamart a bheith déanta ar pháistí agus ar dhaoine óga.

“Tá rólanna déanta agam ina raibh mo charachtar tar éis dúnmharú a dhéanamh agus níl freagra chomh diúltach faighte agam.”

Shíl sé go raibh sé tráthúil go maith go raibh sé ag na BAFTAs ar son scannán i nGaeilge agus é i mbun ullmhuithe chun seó aonair faoi scéal Sheáin Moylan a léiriú.

Ceannaire ar Óglaigh na hÉireann le linn Chogadh na Saoirse ab ea Moylan agus cé go raibh sé in éadan an Chonartha a dhein críochdheighilt ar an dtír, chuaigh sé isteach sa Dáil le Fianna Fáil mar TD do Chorcaigh Thuaidh. Bhí sé sa Chomh-Aireacht ar chúpla ócáid agus bhí sé ina Aire Oideachais nuair a cailleadh é in 1957.

“Tá níos mó ómóis tuillte ag leithéidí Sheáin Moylan,” a dúirt Michael.

“Tar éis 100 bliain, ba cheart dúinn Seán Moylan agus na laochra eile a thabhairt chun cuimhne, agus an íobairt a rinne siad a thabhairt chun cuimhne ionas gur féidir linn ceiliúradh mar is ceart a dhéanamh ar scannán Gaeilge ag dul go dtí na BAFTAs.

“Ní bheadh sin ag tarlú ach gur dhein Seán Moylan agus eile íobairtí, a mbeatha féin go fiú, 100 bliain ó shin.”

Is beag eolas a bhí aige ar shaol Sheáin Moylan sular thosnaigh sé ar an dtaighde ar an scéal a bheidh ar an ardán ag an deireadh seachtaine.

“Is beag eolas, má bhí an méid sin féin acu, a bhí ag glúinte romham faoi Sheán agus iad go léir a rinne íobairtí mar é.

“I dtíortha eile deintear ceiliúradh ar an nglúin a rinne íobairtí chun saoirse a thuilleamh agus deintear é sin le bród agus le glór – ach ní tharlaíonn sin anseo an oiread sin.”

Dar le Michael, tá an tost a tháinig i réim mar gheall ar Chogadh na gCarad ar chuid den údar le sin. “Thuigfeá cén fáth ná raibh caint faoi,” a dúirt sé.

“Baineann ‘Seán Moylan – Irish Revolutionary’ le tréimhse Chogadh na Saoirse, an Conradh, an díospóireacht sa Dáil faoin gConradh agus machnamh an charachtair faoin dtréimhse sin.”

Dúirt Michael, áfach, nár scríobh Seán Moylan faoi Chogadh na gCarad agus nach mbeadh an chaibidil sin dá shaol i gceist sa léiriú ach chomh beag nó níor theastaigh uaidh focail a chur i mbéal an charachtair.

Dar le Michael gur iontach an todhchaí atá i ndán do scannánaíocht na hÉireann, scannáin as Gaeilge san áireamh, bunaithe ar a thaithí leis an ngearrscannán agus, dar ndóigh, An Cailín Ciúin.