Reachtaíocht os comhair na Dála roimh dheireadh 2021

Beidh reachtaíocht os comhair na Dála faoi dheireadh na bliana a chinnteoidh go mbeidh ar dhaoine nó gaolta leo diultú d’úsáid a gcuid orgán do thrasphlandú, tá sé tugtha le fios ag an Roinn Sláinte do Seachtain.

Tagann an tiomantas seo ón Roinn ar a bhfuil Stephen Donnelly (thíos) ina Aire sna sála ar gheallúint go mbeadh an t-athrú céanna ann ó Chéad-Aire agus Leas-Chéad-Aire an Tuaiscirt, Paul Givan agus Michelle O’Neill.

Gheall siad go mbeadh reachtaíocht ag athrú an chórais ag dul os comhair an Tionóil ó thuaidh gan mhoill.

Mar thoradh ar fhiosrú ó Seachtain, thug an Roinn Sláinte le fios go raibh an Bille um Fhíochán Daonna (Trasphlandú, Post-Mortem, Scrúdú Anatamaíoch, agus Taispeántas Poiblí)ina thosaíocht don gcomhrialtas agus go raibh tiomantas dá réir sa Chlár Rialtais.

“Tá an Roinn ag dréachtú an bhille i gcomhpháirtíocht le hOifig na Comhairle Parlaimintí.

“Tá sé á mheas go mbeidh an próiséas dréachtaithe críochnaithe agus faomhadh an rialtais faighte chun an bille a fhoilsiú le linn 2021.

“Tá sé i gceist ansin an bille a reachtú trí Thithe an Oireachtais.”

Thug urlabhraí na Roinne léargas ar cad a bheadh i gceist sa bhille.

“Is é rún an bhille ná an córas reatha i leith deonú orgáin a athrú go córas ina bhfuil cead ag daoine – nó a ngaolta – roghnú gan a gcuid orgán a dheonú ach go nglactar leis ceal an diúltaithe sin, go mbeidh cead orgáin atá oiriúnach a dheonú do dhaoine a d’fhéadfadh a bheith ina ngátar.”

D’fhéadfaí 200 beatha ó thuaidh a thabhairt slán gach bliain dá mbeadh an córas i bhfeidhm.

Ceaptar, mar sin, go bhféadfaí suas le míle deonú breise a bheith in Éirinn gach bliain dá mbeadh reachtaíocht mar seo ina dlí sa dá dhlínse ar an oileán, agus go sábhálfaí beatha cuid mhór daoine.